Csalás gyanújával házi őrizetbe helyezték az Ermitázs igazgatóhelyettesét

Az intézkedést az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kérésére hozták meg.



Kedden kihallgatták az igazgatóhelyettes fiát, Artyom Novikovot is, aki a kulturális minisztérium beruházási és helyreállítási osztályának vezetője. Több médium az ifjabb Novikov őrizetbe vételéről számolt be, de ezt a tárca szerdán cáfolta.



A Interfax hírügynökség és a szentpétervári Fontanka hírportál értesülése szerint a világhírű szentpétervári múzeum helyettes vezetőjének ügye összefügg az úgynevezett restaurációbotránnyal, amelynek fő gyanúsítottja Grigorij Pirumov, a kulturális tárca volt miniszterhelyettese.



A TASZSZ hírügynökség ezzel szemben úgy értesült, hogy a két eset nem áll kapcsolatban egymással.



A Kommerszant úgy tudja, hogy a Novikovokat az Ermitázs raktárkapacitásainak építésével kapcsolatban vonták kérdőre, amely a 2015-ben megkötött beruházási szerződés értelmében 3,667 milliárd rubelbe (több mint 18 milliárd forintba) kerül.



Az orosz kulturális tárca 2016 elején került a figyelem központjába, amikor kiderült, hogy megdézsmálták több történelmi emlékmű, mindenekelőtt a Pszkov közelében lévő izborszki erőd helyreállítására szánt büdzsét. Pirumov mellett letartóztatták Borisz Mazo osztályvezetőt - akinek szervezeti egységét most az ifjabb Novikov vezeti - és két munkatársát. A gyanúsítottak, akik között több építőipari cég vezetője is szerepel, a hatóságok szerint csak az erőd restaurálására szánt pénzből 186 millió rubelt (mintegy 930 millió forintot) tulajdonítottak el.