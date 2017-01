Csattanást hallott, majd a buszban felcsaptak a lángok

nemzeti gyásznapot tartanak ma a péntek éjjel Verona közelében történt buszbaleset áldozatainak emlékére; az Országház előtt reggel Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik. A kormány szombati döntésének megfelelőena péntek éjjel Verona közelében történt buszbaleset áldozatainak emlékére; az Országház előtt reggel Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással felvonják, majd félárbocra eresztik.

A fiú - aki szinte karcolások nélkül úszta meg- a szüleinek elmesélte, hogy a busz körülbelül egy órája ment, amikor a baleset történt, ő pedig szerencsére hátul ült. A rendőrök a kihallgatáson kérdezték tőle, hogy látta-e, melyik sofőr vezette a buszt, de a legutolsó megállónál is a középső ajtón szállt fel, sötét volt, egyáltalán nem látta, de nem is nézte, hogy ki a sofőr.˝Azt hallotta, hogy volt valami csattanás a buszon, és a következő pillanatban felcsaptak a lángok a busz belsejében elől˝ −. Hozzátette, hogy fia az ablak mellett ült baloldalon, és ez volt a szerencséje: a jobboldali ablaknál ülők ugyanis odaszorultak a híd pillérjéhez. Abba az irányba esélytelen volt elhagyni a buszt.A fiú a barátaival együtt kiütötte az ablakot, és kiugrottak. Lábbal és könyökkel ütötték az ablakot, de volt aki fejjel csinálta. A legtöbben az utazáshoz levették a cipőt, ezért sokan mezítláb ugrottak ki az ablakon, és mezítláb álltak ott az út közepén, éjszaka. A fiúnak szerencséje volt, ő cipőben tudott kiugrani.A fiú elmondta a szüleinek, hogy azonnal álltak meg az autók, kamionok az úton, szálltak ki az emberek segíteni. A gyerekeket, akik kijutottak a buszból azonnal tolták félre, hátra, hogy tudjanak segíteni a bennrekedteknek.˝A gólyákat előre ültették a buszon. És ő is gólya. De ő és két barátja mégis hátramentek˝ − mesélték a szülők, milyen véletlenek kellettek ahhoz, hogy fiuk megússza a balesetet.Főleg lányok ültek elől. Akik elől ültek, azoknak nagyon kevés esélyük volt. Akik hátul ültek, azok ki tudtak ugrálni − tették hozzá.A Szinyei Merse Pál Gimnázium testnevelő tanára, Vígh György igazi emberi nagyságról és hő­sies bátorságról tett tanúbizonyságot a tragédia pillanataiban. A tanár a családjával indult a franciaországi sítáborba, felesége, 31 éves fia és 18 esztendős lánya is a buszon utazott. Az ütközés után nem törődött saját épségével, nem törődött a testét égető lángokkal, egyetlen cél lebegett előtte: minél több embert kimenteni. Példáját a felesége, Erika is kö­vette, segített a férjének, közben lélekszakadva próbálta megmenteni a fiát, Balázst és lányát, Laurát. A lány a busz székei közé szorult, és amikor a lángok felcsaptak, Erika már nem láthatta többé, a tűz minden utat elzárt -Az apát és az anyát a veronai kórházba vitték, amikor a tanár magához tért, már tudta, hogy a lányukat elvesztették. De még élt a remény: hátha Balázs megmenekült. A kórházban azonban szembesülniük kellett a szörnyű valósággal: fiuk sincs többé.Balázst a Fradi jégkorongszakosztálya is gyászolja. Az utánpótláscsapat egykori kapusától, a jóképű, örökké vidám, tehetséges fiatalembertől megható sorokkal búcsúzik egyesülete: „álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett".A sítúra valamennyi résztvevője rajongott a sportért. Így a siófoki karatés, V. Balázs is. A 16 éves fiatalember alig egy hónappal ezelőtt még az előkelő 8. helyen végzett a shinkyokushin karate Európa-bajnokságon. Balázs az édesanyjával, Enikővel utazott el a franciaországi kirándulásra – egyikük sem tér haza többé.A Bors további borzasztó családi tragédiákról számolt be.