Cseh választás: Andrej Babis kormányalakításra készül

Elutasítja az európai integráció mélyítését és az illegális bevándorlást, Csehországot pedig egy nagyvállalat mintájára szeretné irányítani Andrej Babis, a hétvégi képviselőházi választásokon győztes jobbközép ANO mozgalom elnöke, a cseh kormányfői tisztség valószínű várományosa. Mindezeket a gondolatokat az a "szerződés" tartalmazza, amelyet Andrej Babis amerikai stílusban még a választások előtt ajánlott fel az ország lakosságának. Miután mozgalma győzött a választásokon, és Babis minden bizonnyal kormányalakítási megbízatást kap Milos Zeman államfőtől, a dokumentumban megfogalmazott elvek nagyobb súlyt nyertek.Andrej Babis álláspontját a választások előestéjén lezajlott tévévitában is megerősítette. "Nem akarok további integrációt, nem akarok eurót" - jelentette ki Babis a Nova kereskedelmi televízióban. "Az euró bevezetése nem előnyös sem az állam, sem a társadalom számára" - mutatott rá a politikus. Azt mondta, hogy az Európai Uniónak alapvető reformokra van szüksége. Babis leszögezte: szükség van arra, hogy "az EU-ban a kormányfőknek és az államfőknek legyen döntő befolyása", és "ne a brüsszeli hivatalnokoknak"."Meggyőződésem, hogy az eddiginél aktívabbnak és kezdeményezőnek kell lennünk" - tette hozzá Babis, aki korábban külpolitikai témákban nem nagyon foglalt állást. A multimilliárdos vállalkozó, aki a 2013-as előrehozott képviselőházi választások nyomán alakított Sobotka-kormány pénzügyminisztere lett, politikusi minőségében is inkább gazdasági és belpolitikai kérdésekben nyilatkozott. Általános bírálatot váltott ki az a véleménye, hogy az országot is egy nagyvállalat mintájára kellene irányítani, a parlamentben a hatékonyság érdekében korlátozni kellene a parttalan vitákat, és fel kellene gyorsítani a döntéshozatalt. Ez a gondolat az általa kínált "szerződésben" újra felmerült. "Igyekezni fogok hatékonyabbá tenni a közintézmények működését, és Németország mintájára átalakítom a képviselőház működését, hogy korlátozzam a politikusok felesleges és értelmetlen fecsegését" - írta.

Az ország második leggazdagabb embere



Andrej Babis jelenleg Csehország második leggazdagabb polgára. Vagyonát a közelmúltban a Forbes magazin 88 milliárd koronára (1021 milliárd forint) becsülte. Más, a cseh sajtóban megjelent becslések szerint Babis vagyonának értéke 130-140 milliárd korona (1508-1624 milliárd forint) lehet. A cseh kormányfői tisztség várományosa 1954-ben Pozsonyban született, de cseh állampolgársága van. A szocialista időszakban Babis édesapja Genfben képviselte Csehszlovákiát az ENSZ egyik szakosított szervezeténél, az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezménynél (GATT), majd az ENSZ szakértője volt, ezért fia Svájcban végezhette gimnáziumi tanulmányait. Ezt követően a pozsonyi közgazdasági egyetemen szerzett diplomát. A fiatal Babis a Chemapol külkereskedelmi vállalatban (később Petrimex) kezdett dolgozni, majd 1985-1990 között annak marokkói képviselője volt. 1991-ben tért vissza Csehszlovákiába, és a Petrimex menedzsere lett. A Petrimexből néhány éven belül Agrofert lett, s az Babis százszázalékos tulajdonába került. Az Agrofert Holdingnak az idei év elejéig Babis az egyetlen tulajdonosa és egyben vezérigazgatója. Az élelmiszeripari, mezőgazdasági és vegyipari cégeket magába foglaló Agrofert holding az egyik legnagyobb csehországi gazdasági csoport. Összesen mintegy 34 ezer embernek ad munkát. Az Agrofert tulajdonába tartozik a Mafra kiadó is, amely egyebek között a liberális Mladá Fronta Dnes és a konzervatív Lidové Noviny befolyásos országos napilapok kiadója is. Babisnak azonban, aki májusig a cseh kormány első alelnöke és pénzügyminisztere volt, az év elején úgynevezett megbízotti alapokba kellett helyeznie vagyonát a tavaly módosított összeférhetetlenségi törvény miatt. Andrej Babis nős. Az első és a jelenlegi második házasságából két-két gyermeke van.

A mintegy 14 ezer szavazókörzet 90 százalékának részeredményei alapján az ANO megkapta a voksok több mint 30 százalékát, a második helyen pedig a bevándorlásellenes Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) végzett 10,9 százalékkal, míg a harmadikon a jobboldali Polgári Demokratikus Párt (ODS) áll 10,7 százalékkal.

Milos Zeman cseh államfő leadja szavazatát egy prágai szavazóhelyiségben a kétnapos képviselőházi választások első napján. Fotó: MTI

Az Andrej Babis vezette jobbközép ANO mozgalom magabiztos győzelmet aratott a hétvégi csehországi képviselőházi választásokon - derült ki a véglegeshez közeli részeredményekből. A független Csehországban ilyen nagy arányú győzelmet még egyetlen párt sem aratott parlamenti választáson.A három tömörülésen kívül a 90 százalékos részeredmények szerint még bejutott a parlamenti alsóházba a Kalózpárt (10,4 százalék), Cseh és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM-8,1 százalék), Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD-7,5 százalék), Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL-5,8 százalék), valamint a Polgármesterek és Függetlenek (STAN-5,3 százalék) nevű tömörülés. A részeredmények alapján kiesett a képviselőházból a jobboldali TOP 09 párt, amelynek támogatottsága nem haladta meg az ötszázalékos bejutási küszöböt.Az 1993-ban alakult önálló Csehországban ilyen magas arányú győzelmet a parlamenti választáson még soha egyetlen párt sem szerzett. Nem várt meglepetés a szociáldemokraták és a kommunisták támogatottságának ilyen nagyarányú csökkenése. Jaroslav Faltynek, az ANO alelnöke kijelentette, hogy a mozgalom nem zárja ki az eddigi kormánykoalíció folytatását. Milan Chovanec, a CSSD ügyvezető elnöke szerint viszont a párt nem fog tárgyalni a kormánykoalícióról, mert választási eredményével ez "nevetséges lenne". A választási részvétel az eddigi adatok szerint 60 százalékos volt.