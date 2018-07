Csehország kijelentette: nem fogad be semmiféle migránsokat

Babist a CTK cseh hírügynökség kérdezte, mit válaszolt Giuseppe Conte olasz miniszterelnök felhívására, aki befogadó országokat keres annak a mintegy 450 migránsnak, akiket Linosa szigeténél vett fel az olasz parti őrség és pénzügyőrség hajója szombaton.



A cseh kormányfő kitart amellett, hogy a migránsok befogadásának önkéntes alapon kell megtörténnie, s erről minden országnak szuverén módon kell döntenie. Európának jeleznie kell - szögezte le Babis -, hogy az illegális bevándorlás megengedhetetlen, és további emberek befogadása a problémát csak tovább bonyolítja.



"Országunk semmiféle migránsokat nem fog befogadni. Az Európai Tanácsban keresztülvittük az önkéntesség elvét, és emellett továbbra is kitartunk" - mutatott rá írásos válaszában Andrej Babis.



"Az emberek befogadása nem megoldás, ellenkezőleg, ez csak tovább nehezíti azt a problémát, amellyel Európa küszködik" - tette hozzá a kormányfő.



Hírügynökségi jelentések szerint Málta és Franciaország már jelezte, hogy befogadnának 50-50 embert. Andrej Babis elmondta, hogy Giuseppe Conte levelét Prága is megkapta, de nem ért egyet vele.



"Az ilyen hozzáállás pokolba vezető út. Ez csak ösztönzést ad az embercsempészeknek és növeli nyereségüket" - véli a cseh miniszterelnök. Úgy látja: az Európai Uniónak világos jelzést kell adnia, hogy az illegális migrációnak vége, és hogy az illegális migránsokat azonnal visszaküldi származási országukba



"A migránsoknak saját országukban kell segítséget nyújtanunk, Európa határain kívül, hogy egyáltalán el se induljanak az útra" - jegyezte meg a cseh miniszterelnök. A cseh hírügynökség emlékeztetett: Csehország álláspontja migránsügyben a visegrádi négyek (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) közös álláspontja is