Csehországban is van halálos áldozata a nyugat-nílusi láznak

Egy idős asszony halt meg nyugat-nílusi lázban Csehországban, ő az első halálos áldozata a szúnyogok által terjesztett betegségnek az országban - jelentette csütörtök este a Nova cseh kereskedelmi televízió.



A hírt megerősítette Roman Prymula helyettes egészségügyi miniszter is.



Az áldozat egy 72 éves asszony, aki más, krónikus betegségekben is szenvedett. A közelmúltban nem járt külföldön, vagyis hazájában fertőzte meg a vírus. Csehországban korábban már néhány embert megbetegedett nyugat-nílusi lázban, de mindnyájan külföldön kaptak fertőzést.



Gabriela Stepanyova, az egészségügyi tárca szóvivő az általános felmelegedéssel hozta kapcsolatba azt, hogy Csehországban is felbukkant a kór. Hangsúlyozta, még nem fordult elő, hogy emberről emberre terjedt volna a kór.



A nyugat-nílusi láz az egész Balkánon terjed, a kór már Szerbiában, Romániában, Görögországban, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban és Koszovóban is halálos áldozatokat követelt.



A nyugat-nílusi lázat okozó vírust először 1937-ben Ugandában azonosították, majd 1950-ben Egyiptomban okozta az első nagyobb járványt.



A fertőzés szempontjából a legnagyobb veszélyben az idősebbek vannak, akiknek gyengébb az immunrendszerük, illetve a krónikus betegségben, magas vérnyomásban, cukorbetegségben, szívritmuszavarban vagy idegrendszeri zavarban szenvedőkre is veszélyes. A fertőzöttek négyötöde tünetmentesen vészeli át a betegséget, és vélhetőleg életre szóló immunitás alakul ki náluk. Az esetek csaknem ötödében a megbetegedés enyhe tünetekkel - láz, izomfájdalom, fejfájás, nyirokcsomó-megnagyobbodás, bőrkiütések - jár, és magától gyógyul. Az esetek kis hányadában - egy százalék körül - azonban a fertőzés agyhártya- vagy agyvelőgyulladást okozhat, ami bénuláshoz, kómához vagy akár a beteg halálához vezethet.