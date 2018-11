Csillagászati összegből épített erődrendszer védi a karácsonyi vásárt

A berlini városvezetés több mint 800 millió forintnyi eurót költött a védelmi rendszerre. Azt mondják, hogy ez kivételes eset, mert egyébként a kiállítóknak kellene viselni ezt a költséget, de ezt mintaprojektnek szánják, és szeretnék ha más német városok is átvennék.

Beengedték a migránsokat, most pedig háborús körülmények közötti biztonsági intézkedéseket kénytelenek bevezetni a németek. A berlini karácsonyi vásár már rég nem a karácsonyról vagy a vásárlásról szól, hanem leginkább a biztonságról, valamint a nemi erőszak elkerüléséről -Korábban egy tunéziai menekült teherautóval hajtott az emberek közé, 12-en haltak meg akkor. A németek ebből tanulván úgy döntöttek, hogy idén jobban megerősítik a város védelmét.A legkülső gyűrű teherautóblokk névre keresztelt akadályokból áll. Tervezői szerint egy nyolcvan kilométer/órás sebességgel haladó 18 tonnás kamiont is képes megállítani.A második kört az úgynevezett Terrablock torlasz jelenti, amely gépfegyveres támadások ellen fejlesztettek ki, a homokzsákokkal töltött rekeszek ugyanis fedezékül is szolgálhatnak.Legbelül pedig betonelemek, illetve arra rögzített kerítéselemek vannak, amelyek a kéretlen betolakodók kivédésére szolgálnak.