Csökkentették a brit terrorkészültségi szintet

Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól. Vasárnap estig két embert vettek őrizetbe a merénylettel összefüggésben, és több helyszínen zajlottak házkutatások. Amber Rudd belügyminiszter vasárnap délután bejelentette: a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) a pénteki intézkedésig érvényben volt második legmagasabb szintre állította vissza a készültséget. A JTAC a brit kormánytól függetlenül működik, és a kormány számára a terrorellenes törvény alapján kötelező a testület döntéseinek elfogadása.



A központ legutóbb a májusban elkövetett, 22 emberéletet kioltó manchesteri öngyilkos merénylet után léptette életbe a legmagasabb készültségi szintet, amely akkor öt napig volt érvényben. A kritikus riasztási fokozat elrendelése lehetővé tette, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához. A legmagasabb készültségi szint pénteki elrendelésének előzményeként a londoni District metróvonal egyik szerelvényén a tenisztornáiról híres délnyugati Wimbledon városrésztől nem messze pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a péntek reggeli csúcsforgalom idején. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de a támadásban így is 30 utas könnyebben megsérült. A rendőrség azóta két embert elfogott a merénylettel összefüggésben, és három helyszínen házkutatásokat kezdett. Vasárnapra virradó éjjel egy 21 éves férfit vettek őrizetbe a nyugat-londoni Hounslow városrészben, és nem sokkal később házkutatás kezdődött a negyed egyik lakóépületében. Ugyancsak házkutatást kezdtek vasárnap a rendőrök a Heathrow repülőtér közvetlen közelében fekvő Stanwell kerületben.



Előző nap egy 18 éves férfit fogtak el a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában. A brit sajtó meg nem erősített értesülései szerint a hatóságok őt gyanúsítják azzal, hogy elhelyezte a házi készítésű pokolgépet a londoni metrószerelvényen. Vasárnap folytatódott a házkutatás a Londontól nem messze fekvő Sunbury-on-Thames kisváros egyik lakóépületében is, ahol előző délután jelentek meg fegyveres rendőri egységek. Nem hivatalos értesülések szerint itt lakott a metrómerénylettel összefüggésben először őrizetbe vett 18 éves férfi. A lakóház egy köztiszteletben álló idős házaspáré. A 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones az elmúlt évtizedekben nevelőszülőkként 268 mostoha sorsú gyermeket fogadott be. E tevékenységükért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket. Amber Rudd belügyminiszter vasárnapi nyilatkozatában "nagyon jelentősnek" nevezte az őrizetbe vételeket a nyomozás szempontjából.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a második legmagasabb szintre csökkentett riasztás is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer hivatalos meghatározása alapján, és azt tükrözi, hogy az elhárító hatóságok megítélése szerint nagy valószínűséggel kell számítani terrorcselekményekre Nagy-Britanniában. A brit belügyminiszter nem sokkal korábban, a BBC televízió vasárnap délelőtti politikai magazinműsorában kijelentette: az idén eddig öt terrormerénylet történt Nagy-Britanniában, a biztonsági szolgálatok azonban hat további merényletkísérletet meghiúsítottak. Rudd ezekről nem tárt fel részleteket, de úgy fogalmazott, hogy a terrorizmus szempontjából "ilyen éve még nem volt" Nagy-Britanniának. Arra a felvetésre, hogy a londoni metróban elkövetett pénteki merényletet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára, és a dzsihadista csoport szerint vannak még fel nem robbant pokolgépek, a brit belügyminiszter kijelentette, hogy az elhárító szolgálatoknak semmiféle olyan információjuk nincs, amely ezt alátámasztaná.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító ügyosztályának főparancsnoka közölte, hogy a vizsgálat nagy sebességgel folytatódik, és a hatóságok gyorsan haladnak a merénylet hátterének feltárásával. Részletek nélkül elmondta azt is, hogy a rendőrségnek "egyre tisztább képe van" a robbanószerkezet elkészítésének módjáról. Hozzátette: bár sok még a tennivaló, de az eddigi vizsgálat során kialakult világosabb összkép nyomán jutottak a JTAC szakértői arra a véleményre, hogy immár nem kell tartani azonnali újabb merénylettől, és így csökkenteni lehetett a készültségi fokozatot. Rowley közölte azt is, hogy "gyakorlati és elővigyázatossági okokból" a hét elején még folytatódik a fegyveres egységekkel megerősített rendőri járőrözés, és a súlyos incidensek kezelésére kiképzett különleges alakulatok "erőteljes, jól látható jelenlétére" továbbra is számítani kell Londonban és országszerte, de az ehhez nyújtott katonai támogatást a hét során fokozatosan visszavonják.