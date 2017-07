Csupán 26 éves, mégis ráncosabb a nagymamájánál ez a nő - fotók

Ez egy ritka örökletes betegség, ötezerből egy embert érint. Ez a kötőszövetek helytelen fejlődésével jár, amely gátolja a szervezet kollagén előállítását. Sara esetében ez már hamar jókora ráncokat okozott. Már tiniként löttyedt és gyűrött volt a bőre, amit 23 éves korig nem tudott elfogadni - írja a BorsOnline Ezután viszont a nehezen felépített önbizalmával már másokon is segíteni szeretett volna, így kezdett modellkedni, hogy testével is hirdesse, a tökéletlenségeink is hozzánk tartoznak, és ez így van jól.