Dánia kiadja Dél-Koreának a korrupciós botrány főszereplőjének lányát

Mohammad Ahsan ügyészségi tisztségviselő sajtóközleményében tudatta, hogy eleget tesznek Dél-Korea kérésének, mert Csung kiadatási ügye kimeríti a vonatkozó dán jogszabályok feltételeit.



Csung ügyvédje pénteken jelezte: fellebbeznek a kiadatási rendelet ellen.



"Más kimenetelt reméltünk, bár várható volt ez a döntés" - mondta Peter Martin Blinkenberg, a dél-koreai lány jogi képviselője, hozzátéve: "Most pedig bíróság elé visszük az ügyet, és ott küzdünk meg."



Blinkenberg nem zárta ki, hogy az igazságszolgáltatás magasabb szintjein harcoljanak tovább, ha a körzeti bíróság fenntartja az ügyészség döntését.



A hatóságok január elején vették őrizetbe Csungot, aki vízuma lejárta után illegálisan tartózkodott az észak-dániai Aalborgban. A lányt négy másik emberrel együtt fogták el. Köztük volt egy 2015-ben született gyerek, aki gyaníthatóan az övé. A nyomozók egy koreai újságírótól értesültek Csung tartózkodási helyéről.



A hivatalából eltávolított Pak Gun Hje dél-koreai elnök és bizalmasa, Csoj kiterjedt korrupciós ügyét vizsgáló ügyészek kezdeményezték, hogy az Interpol nemzetközi rendőri szervezet vegye fel körözési listájára a befolyással üzérkedéssel gyanúsított Csoj lányát, miután utóbbi több ízben nem reagált a vizsgálóbizottság idézésére.



A volt elnök barátnőjének díjlovagló lányát azzal gyanúsítják, hogy - anyjának az elnökhöz fűződő kapcsolatával visszaélve - meg nem érdemelt előnyökben részesült a szöuli Ivha Női Egyetemen, egyebek között a felvételét és tudományos előmenetelét illetően.



Dél-Korea első elnöknőjét a Csojjal való összejátszás miatt mentette fel hivatalából az alkotmánybíróság múlt pénteken. Pak Csong Hi katonai diktátor lányát azért függesztette fel decemberben tisztségéből a dél-koreai parlament, mert kiderült, hogy bizalmas barátnője kormányzati és személyi döntésekbe is beleszólhatott, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Emellett a kormányzat a gyanú szerint hatalmas pénzeket sajtolt ki dél-koreai nagyvállalatoktól, és ezek az összegek végül olyan alapítványoknál landoltak, amelyeket Csoj ellenőrzött.