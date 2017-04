December óta szökéseben volt, Belgrádban fogták el a román üzletembert

Őrizetbe vették péntek hajnalban Belgrádban Sebastian Ghita román üzletembert, volt politikust, aki decemberben szökött meg a román hatóságok elől, amelyek több korrupciós ügyben is nyomoznak ellene.



A hírt a román rendőr-főkapitányság jelentette be péntek reggel. Közölték: Sebastian Ghitát a szerbek vették őrizetbe a románoktól kapott információk alapján. A román rendőrség egyben köszönetet mondott több európai állam - köztük Magyarország - hatóságainak a Ghita-ügy megoldására tett erőfeszítéseikért.



A volt szociáldemokrata parlamenti képviselő, Victor Ponta volt miniszterelnök jó barátja, szökése után leleplezőnek szánt információkat közölt a román korrupcióellenes harc vélt politikai befolyásoltságáról. Leleplezéseit a tulajdonában levő Romania TV hírtelevízióban sugározták. Ezek következtében mondott le tisztségéről január közepén Florian Coldea, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) operatív vezetője.



A Digi 24 hírtelevízió közölte: a román hatóságok a testvérét követve akadtak rá Sebastian Ghitára, aki időközben szakállt növesztett. A szerb rendőrök által igazoltatott román üzletember hamis szlovén iratokat mutatott fel.



A hírtelevízió felidézte: az üzletember-politikus látványos módon szökött meg a román hatóságok elől. December 19-én, épp a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) által szervezett fogadáson vett részt Bukarestben a szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság tagjaként, mandátuma végén. A ploiesti lakásáig vezető úton azonban óránkénti 200 kilométert meghaladó sebességgel száguldott, és lerázta az őt megfigyelő titkosrendőröket. Mivel azonban a gépkocsija a lakása udvarára került, a hatóságok számára csak napokkal később vált egyértelművé, hogy nyomát vesztették az üzletembernek.



Ghita a tévéjében közölt videoüzenetekben azt állította, hogy 2010 és 2014 között heti rendszerességgel találkozott Laura-Codruta Kövesivel, a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) főügyészével, és a megbeszéléseiken az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy képviselője, valamint Florian Coldea, a román hírszerzés operatív vezetője is részt vett. Szerinte Coldea és Kövesi a külföldi titkosszolgálat ügynökeiként, politikai megrendelésre, befolyásukkal visszaélve döntenek arról, hogy ki ellen induljon bűnvádi eljárás Romániában.



A román média híradásai szerint Sebastian Ghitának a SRI-hez fűződő kapcsolatai is szerepet játszhattak abban, hogy informatikai cégei futószalagon nyertek nemzetbiztonsági jellegű, eurómilliós állami megbízásokat. A Ghita által kiszivárogtatott bizalmas információk ügyében január elején a román legfőbb ügyészség hivatalból vizsgálatot indított.



A SRI a videoüzenetek közzététele után belső vizsgálatot rendelt el Florian Coldea ellen, és megállapította, hogy az igazgatóhelyettes semmilyen törvényt vagy belső szabályzatot nem sértett meg. Az altábornagy ennek ellenére katonai méltóságára és a szolgálat hitelét fenyegető súlyos veszélyre hivatkozva felmentését kérte.