Dél-Korea rakétavédelmi rendszert telepítene, Kína szerint le kell szerelni a meglévőt is

Az ilyen lépés komolyan veszélyezteti a térség stratégiai egyensúlyát, sérti az ottani országok stratégiai érdekeit, így Kínáét is - tette hozzá a külügyi tisztségviselő, aki szerint a meglévő ütegeket is le kell szerelni.

A térségben az keltett újabb riadalmat, hogy Észak-Korea pénteken sikeresen tesztelt egy interkontinentális ballisztikus rakétát. A Hvaszon-14-es típusú rakéta a KCNA phenjani hírügynökség szerint 998 kilométert tett meg, repülésének legnagyobb magassága pedig 3725 kilométer volt. A japán védelmi minisztérium adatai szerint a rakéta a Japán-tengerbe zuhant.A phenjani rakétatesztről azonnal tájékoztatták Mun Dzse In dél-koreai államfőt, aki összehívta a nemzetbiztonsági tanács ülését, majd bejelentette, hogy országa tárgyalásokat tervez az Egyesült Államokkal további amerikai THAAD rakétavédelmi ütegek telepítéséről. A rakétaindítást követően magas rangú amerikai és dél-koreai katonai tisztségviselők már meg is kezdték az egyeztetést a katonai válaszlépésekről.Pekinget éppen ezek a lehetséges válaszlépések aggasztják, különösen attól tart, hogy az amerikai hadsereg által a Koreai-félsziget déli csücskében telepített két THAAD rakétavédelmi komplexumot további néggyel egészítik ki, noha ez utóbbiak hadrendbe állítását környezetvédelmi megfontolásokból eddig elhalasztották. Peking határozottan ellenzi újabb rakétaelhárító ütegek telepítését a dél-koreai területen lévő amerikai támaszponton - közölte a kínai külügyi szóvivő.Hangsúlyozta: ennek a rakétavédelmi rendszernek a bővítése nem oldja meg sem Szöul, sem a térség biztonsági problémáit, csupán bonyolultabbá teszi a helyzetet.A két ország tavaly júliusban állapodott meg egy THAAD-üteg Dél-Koreába telepítéséről, ami nemcsak Észak-Koreát, de Kínát is feldühítette, mert Peking saját biztonságát érintő fenyegetésnek tekinti a rakétarendszer nagy hatótávolságú radarjait. A kínai külügyminisztérium már korábban is figyelmeztetett arra, hogy az ország határozottan meg fogja védeni biztonságát az amerikai rakétavédelmi pajzs Dél-Koreába telepítése után.