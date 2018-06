Diákok előtt etetett meg egy kiskutyát egy aligátorteknőssel egy amerikai tanár

A férfi gimnáziumban tanít, és március elején etette meg a kutyát a teknőssel. Az esetet több szülő is jelentette. A teknőst a hatóságok lefoglalták, és mivel Idahóban nem őshonos, invazív faj, végeztek vele. A férfi pedig akár fél év börtönt és 5000 dolláros büntetést is kaphat.



Egy aligátorteknős félméteresre is megnőhet, és simán leharapja egy ember ujját, de egy seprű nyelét is képes átharapni.