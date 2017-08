Diplomáciai és gazdasági nyomást sürget Észak-Koreával szemben Washington, Tokió és Canberra, Phenjan szerint az ENSZ v

A Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) 50., Manilában tartott külügyminiszteri tanácskozása alkalmával kiadott közleményében a három ország felhívta a figyelmet, hogy szigorúan be kell tartani az Észak-Koreát sújtó új szankciókat. Hangoztatták, hogy elkötelezettek a büntetőintézkedéseket illetően, és segítséget nyújtanak életbe léptetésükhöz.A három szövetséges diplomáciai és gazdasági eszközök segítségével reméli tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Phenjant.



A három országhoz Dél-Korea is csatlakozott. A szöuli külügyminisztérium sajtóközleményében hangsúlyozta: Phenjan múlt hónapban végrehajtott két interkontinentális ballisztikusrakéta-kísérlete jelentős haladást jelez a nukleáris és rakétaprogramban. A tárca hozzátette: Szöul, Tokió és Washington szoros együttműködésre tett ígéretet annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség betartsa az új szankciókat.



Kína is közölte: "100 százalékig, teljesen és szigorúan" be fogja tartani az új szankciós előírásokat.



Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter ugyanakkor "koholmánynak" nevezte az ENSZ-szankciókat, és úgy vélte, a világszervezet visszaélt a hatalmával. Figyelmeztetett, hogy Phenjan kész "határozott válaszlépéseket" tenni, és "komolyan megleckéztetni" az Egyesült Államokat. Emlékeztetett arra, hogy az észak-koreai interkontinentális ballisztikus rakéták az Egyesült Államok egész területét képesek elérni.



A külügyminiszter azt állította, hogy Phenjannak nem áll szándékában atomfegyvert bevetni, vagy azzal fenyegetőzni egyetlen ország esetében sem az Egyesült Államokon kívül, kivéve, ha valaki csatlakozik az Egyesült Államokhoz az Észak-Korea elleni akcióban.



Ri Jong Ho és Kang Kjung Va dél-koreai külügyminiszter a diplomaták hivatalos vacsoráján vasárnap este néhány szót is váltott egymással. Ri Jong Ho a rövid találkozón elutasította Dél-Korea legutóbbi tárgyalási kezdeményezését, őszintétlennek nevezve a javaslatot - közölték szöuli kormányforrások.



Az előre nem egyeztetett, alig háromperces beszélgetés során az északi fél Mun Dzse In dél-koreai elnöknek arra a júliusi ajánlatára utalt, hogy a felek újítsák fel katonai megbeszéléseiket a határ menti feszültségek enyhítésére, és tartsanak egy vöröskeresztes egyeztetést az 1950-53-as koreai háború által kettészakított családok találkozóinak felújítása érdekében is.



A javaslatra a phenjani vezetés mindmáig nem reagált, és Kang Kjung Va a fogadáson mielőbbi választ sürgetett észak-koreai kollégájától.



A Yonhap dél-koreai hírügynökség hétfői beszámolója szerint azonban Ri letorkolta őt azzal, hogy Szöul javaslatai nem őszinték.



Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök szolidaritásáról biztosította Rex Tillerson amerikai külügyminisztert Észak-Korea nukleáris programja kapcsán. Az amerikai diplomácia vezetője és a Fülöp-szigeteki államfő szintén az ASEAN-csúcstalálkozó alkalmával egyeztetett Manilában. A mostani az eddig legmagasabb szintű találkozó Donald Trump amerikai elnök kormányzata és Duterte között.



Duterte elmondta: tisztában van azzal, hogy Washington aggódik Phenjan ballisztikusrakéta-programja miatt.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton újabb szigorú büntetőintézkedésekkel sújtotta Észak-Koreát nukleáris és rakétaprogramja miatt. A szankció nyomán Phenjan évi 1 milliárd dollár (több mint 255 milliárd forint) exportbevételtől eshet el. A Biztonsági Tanács legutóbb júniusban fokozta a nyomást Észak-Koreán, de Phenjant eddig nem sikerült megfékezni.



Az Egyesült Államok együttműködésre törekszik Oroszországgal, értelmetlen lenne elvágni a kapcsolatot azért, mert bizonyos ügyekben nem értenek egyet - jegyezte meg Rex Tillerson az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott vasárnapi beszélgetés után.



Tillerson elmondta, hogy Oroszország hajlandónak mutatkozott tárgyalni Ukrajnáról az előrelépés érdekében. Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta: gyakorlatiasan áll az amerikai-orosz kapcsolatokhoz, és szerinte kezelhetőek a két ország problémái.



A politikus mindemellett leszögezte: Moszkvának meg kell értenie, hogy az amerikai elnökválasztás befolyásolása nagyon komoly ügy Washington számára és a bizalmatlanság egyik legfőbb forrása.



Oroszország következetesen tagadja, hogy beavatkozott a 2016-os amerikai választási kampányba, amelynek eredményeképpen Donald Trump amerikai elnök hatalomra került.



A találkozón Washington, Tokió és Canberra emellett felszólított valamennyi érintett államot, hagyjon fel a területi követelésekkel, építkezésekkel és más "egyoldalú korlátozó" intézkedésekkel a Dél-kínai-tengeren.



Rex Tillerson amerikai, Kono Taro japán és Julie Bishop ausztrál külügyminiszter felszólította Kínát, hogy tartsa magát ahhoz a 2016-ban meghozott nemzetközi bírósági ítélethez, amely semmisnek nyilvánította dél-kínai-tengeri követeléseit. A bírósági határozat "végleges és mindkét fél számára kötelező" - szögezték le a magas rangú diplomaták.



Tillerson, Kono és Bishop hangsúlyozta: meg kell védeni a tengeri és ásványi kincsekben gazdagnak tartott Dél-kínai-tengeren történő hajózás, illetve a térség fölött történő átrepülés szabadságát.