Donald Trump egy ismert ellenzéki azonnali szabadon bocsátását követelte a venezuelai elnöktől

Trump elnök a Fehér Házban fogadta Leopoldo López feleségét, Lilian Tintorit, s a Twitter-üzenet szövegéhez ezúttal képet is mellékelt: ezen ő látható, felemelt ujjal, Lilian Tintori mellett, Mike Pence alelnök és Marco Rubio, floridai republikánus szenátor társaságában. "Venezuelának felhatalmazást kell adnia Leopoldo López politikai fogolynak és Lilian Tintori férjének arra, hogy azonnal elhagyhassa a börtönt" - olvasható az elnök Twitter-üzenetében. Az amerikai elnök szavait Lilian Tintori csatolta a saját Twitter-bejegyzéséhez, amelyben leszögezte: "változatlanul és még erőteljesebben harcolunk azért, hogy elnyerjük szabadságunkat". A bebörtönzött ellenzéki politikus felesége egy másik Twitter-bejegyzésben közölte azt is, hogy Trump elnöknek, Pence alelnöknek és Rubio szenátornak beszámolt "a venezuelai humanitárius válságról és a politikai foglyokról", valamint az országában uralkodó "diktatúráról".



López a Népi Akarat nevű radikális ellenzéki párt alapítója és elnöke, aki a 2014-ben több hónapig tartó és halálos áldozatokat is követelő kormányellenes tüntetések egyik vezéralakja volt. Erőszakra történt felbujtás címén 13 évig és 9 hónapig tartó börtönbüntetésre ítélték.



Trump elnök kiállására López mellett akkor történt, amikor Washington és Caracas között néhány nap óta feszültté vált a viszony. Trump Twitter-üzenete előtt pár órával, szerdán délután, Nicolás Maduro venezuelai államfő arra figyelmeztette az amerikai elnököt, hogy a kormányzata elleni minden agresszióra nagyon határozott választ ad majd. "Ha az Egyesült Államok agressziót követ el ellenünk, nem fogunk hallgatni... megfelelő választ adunk" - jelentette ki Maduro egy nyilvános rendezvényen. Majd hozzátette: "nem akarok problémákat Donald Trump úrral", annak ellenére sem, hogy "az imperalizmus fenyeget bennünket". Maduro ezzel a Tarick El Aissami venezuelai alelnök ellen hétfőn foganatosított amerikai szankcióra reagált. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis pénzügyi büntetőintézkedéseket vezetett be a 42 éves politikus ellen, akit a nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik vezérének minősített. Szerdán Venezuela felfüggesztette a CNN hírtelevízió spanyol nyelvű adásának sugárzását is. A caracasi kormány "háborús propagandával" vádolta meg a hírcsatornát, azt követően, hogy pár nappal korábban a televízió riportot adott közre a Venezuela iraki nagykövetségén folyó állítólagos útlevél-, és vízumkiadási korrupcióról, amelynek egyik szervezője - a CNN szerint - maga az alelnök, Tareck El Aissami. Ezt a riportot Maduro államfő már vasárnap megtámadta, s már akkor kijelentette: "azt akarom, hogy a CNN távozzon Venezuelából, kifelé!".



Az amerikai-venezuelai viszony egyébként már Hugo Chavez 1999-ben történt elnökké választása óta feszült. A néhai Chavez ugyanis rendszeresen kirohanásokat intézett az Egyesült Államok ellen, s ez a hangnem Nicolás Maduro 2013-as elnökké választása óta sem változott.