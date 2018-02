Donald Trump: elismerjük Jeruzsálemet Izrael fővárosaként

Donald Trump amerikai elnök a konzervatív mozgalom konferenciáján (CPAC) pénteken elmondott beszédében ismét hangsúlyozta, hogy kormányzata elismeri Jeruzsálemet Izrael fővárosaként.



Az amerikai elnök nem mondott konkrétumokat, így azt sem említette, mikor nyílik meg - Tel-Aviv helyett - Jeruzsálemben az amerikai nagykövetség, egyes sajtóorgánumok - köztük a republikánusokhoz közelálló Fox televízió - azonban tudni vélik, hogy erre májusban kerülhet sor.



A Fox értesülései szerint Rex Tillerson külügyminiszter már jóvá is hagyta az új nagykövetség helyét és a szükséges biztonsági intézkedések tervezetét. A televízió kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte: a kongresszust a kormányzat májusban értesíti majd az átköltözésről, az új képviselet felavatására pedig várhatóan május közepén kerül sor.



Péntek délután az amerikai külügyminisztérium hivatalosan is bejelentette, hogy az új nagykövetség májusban költözik át, Izrael megalapításának 70-ik évfordulója alkalmából. A nagykövetség kezdetben az amerikai konzulátus épületében működik majd, de 2019 végéig teljesen új épületbe költözik majd. A State Department (külügyminisztérium) közlése szerint már keresik a végleges helyet.



Donald Trump a konferencián elmondott, csaknem másfélórás beszédében alig foglalkozott külpolitikai kérdésekkel. Jeruzsálem említésén kívül csupán az Észak-Korea ellen hozott újabb szankciók tényét erősítette meg. "Ma az egy országra kiszabott, valaha volt legkeményebb szankciókat vetettük ki. Reméljük, valami pozitív dolog történik majd" - fogalmazott.



Az elnököt ováció és éljenzés fogadta a konferencián, és beszédét is többször tapssal szakították félbe. Trump a kormányzat eddigi eredményeit dicsérte, és a demokratákat, valamint a sajtó egy részét ostorozta. Arra szólította híveit, hogy az őszi, úgynevezett félidős választásokon "lássák el a baját a demokratáknak", mert szerinte ha ők győzedelmeskednek "elveszik a nagy adócsökkentés előnyeit". Hozzátette: "a 2018-as választásokon úgy kell küzdeni, mint még soha". Odaszúrt Hillary Clintonnak is, a demokraták volt elnökjelöltjének, ismét "csaló Hillarynak" nevezve őt. Ekkor a jelenlévők "börtönbe vele!" felkiáltásokkal és tapssal szakították félbe a beszédet.

"Ha többségbe kerülnek, visszavonják az adócsökkentést" - állította Trump a demokratákról, hozzátéve, hogy "olyan bírákat neveznek ki, akiket nem is gondolnánk. Megszüntetik az alkotmány második kiegészítését, amit mi soha nem engedünk megtörténni". Ezzel a minden amerikai állampolgárnak szabad fegyvervásárlást és fegyvertartást biztosító alkotmány-kiegészítésre utalt.



Trump az adócsökkentés mellett dicsérte a nagyon alacsony munkanélküliséget, ismét ígéretet tett az amerikai-mexikói határon felépítendő falra, és szólt a bevándorlás kérdéséről is. Újólag leszögezte, hogy nem híve az úgynevezett "láncbevándorlásnak" és a vízumlottónak, az "érdemeken alapuló" bevándorlás szorgalmazója és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok csakis olyan bevándorlókat szeretne, akik tudásukkal, felkészültségükkel hozzájárulhatnak az amerikai fejlődéshez.



Kitért a Floridában a múlt szerdán elkövetett iskolai lövöldözésre, és ismét kiállt az oktatási intézményekben dolgozók fegyverhez juttatása mellett. Azt mondta: ha a tanároknak lett volna fegyverük, egyikük "szétlőtte volna a lövöldözőt, mielőtt az még rájöhetett volna, hogy egyáltalán mi is történik". Korholta Scott Petersont, a megyei seriff helyettesét, akiről kiderült, hogy a tömegmészárlás idején az iskola területén tartózkodott, de be sem ment az épületbe, hogy körülnézzen



Trump megerősítette, hogy az Országos Fegyver Szövetség (NRA) változatlanul a támogatását élvezi, de - mint fogalmazott - "tényleg erősítenünk kell" a fegyvervásárlások előtti ellenőrzéseket. Ostorozta a médiát, ahol "azok a szörnyű emberek vannak". De hozzátette: "támogatni fognak engem, és tudják miért? Mert ha valaki más győzött volna, akkor a nézettségük megcsappant volna és be is zárhatták volna a boltot".



A beszédnek egyébként több derűs pillanata is volt. Az elején például Trump rámutatott a kivetítőn látható képére, és megjegyezte: "emberek, őrült módon próbálkozom azzal, hogy elrejtsem kopaszságomat". Később egy dalszöveget olvasott fel, hogy azzal érveljen "veszélyes embereknek" az országba történő beengedése ellen.