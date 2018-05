Donald Trump és Kim Dzsong Un Szingapúrban találkoznak

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető Szingapúrban találkozik majd. Meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva több amerikai médium - köztük a The Hill című lap, a The New York Times, vagy a CNN hírtelevízió - is egybehangzóan állítja, hogy az amerikai elnök és az észak-koreai vezető csúcstalálkozója Szingapúrban lesz majd.A sajtóértesülések szerdán este láttak napvilágot, azt követően, hogy Donald Trump kizárta, hogy az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált övezetben, Panmindzsonban lenne a helyszín, amint azt ő először javasolta. A The Wall Street Journal az elnök közlése után egyetlen lehetőségként azonnal Szingapúrt nevezte meg.A CNN a Fehér Ház meg nem nevezett tisztségviselőire hivatkozva azt jelentette: az amerikai kormányzat számára Szingapúr semlegesebb, s ezért kedvezőbb lenne minden más, javasolt helyszínnél.

Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy megvan a dátum és a helyszín, de pillanatnyilag ennél többet nem jelenthetek be.

- fogalmazott szerdai sajtóértekezletén Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője.