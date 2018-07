Donald Trump feltételezett összeférhetetlenséggel vádolja Robert Muellert

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este közzétett Twitter-bejegyzéseinek egyikében feltételezett összeférhetetlenséggel vádolta meg Robert Muellert, a 2016-os elnökválasztási kampány idején Trump kampánycsapata és oroszok között történt esetleges összejátszást vizsgáló bizottság vezetőjét.



Az elnök több bejegyzést tett közzé, amelyben megpróbálta hitelteleníteni Robert Muellert.



A feltételezett érdekellentétre utaló mikroblog-bejegyzésben egy közte és Mueller között korábban lezajlott állítólagos "utálatos és veszekedős" vitát hozott fel, de részletek közlése nélkül csak annyit írt: "elutasítottam, hogy ő vezesse az FBI-t (egy nappal korábban hogy kinevezték a különleges vizsgálóbizottság élére) és Comey, a szoros barátja...". Trump James Comeyra, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tavaly tavasszal menesztett vezetőjére utalt.



Donald Trump korábban már több mikroblog-bejegyzésben vádolta meg Robert Muellert összeférhetetlenséggel, de soha nem utalt arra, hogy konkrétan mire is gondol.



A The Hill című, elsősorban a washingtoni politikával foglalkozó lap internetes oldalán vasárnap este arra hívta fel a figyelmet: ez az első alkalom, hogy az elnök konkrétumot is említett. A lap ugyanakkor megjegyezte: Trump ezzel látszólag megerősítette a The New York Times című lap még januárban megjelent egyik információját, miszerint 2017 júniusában megpróbálta eltávolíttatni Muellert, és indokként meg nem határozott érdekellentétet nevezett meg. Az elnök aztán visszalépett döntésétől, mert Donald McGahn, a Fehér Ház jogi tanácsadója kilátásba helyezte a lemondását.



A The New York Times információi szerint Trump magánbeszélgetésekben három összeférhetetlenségi okot említett, amely szerinte alkalmatlanná teszi Muellert a feladata ellátására. Az egyik Trump virginiai golfklubjának tagsági díja miatti korábbi vita, a másik az FBI élére történő esetleges kinevezése okán történt beszélgetése Muellerrel, a harmadik pedig az, hogy Mueller korábban annál az ügyvédi irodánál dolgozott, amely Trump vejét, Jared Kushnert is képviseli.



Vasárnap esti további két Twitter-bejegyzésében az elnök azért támadta a Mueller vezette bizottságot, mert szerinte tele van demokrata párti hívekkel, és feltette a kérdést, vajon miért nem vizsgálja Mueller Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelöltet, "beleértve saját magát is, aki Obamának dolgozott". Trump ismét leszögezte: az igazi összejátszás az oroszokkal a demokratáknál, Podesta (Clinton kampánycsapatának vezetője) révén történt.