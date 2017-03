Donald Trump ismét az amerikai haderő "újjáépítését" ígérte kongresszusi beszédében

Kifejtette, hogy az előirányzott, jelentősen megnövelt védelmi költségvetés nem csupán a haderő újjáépítését szolgálja majd, hanem a háborús veteránok körülményeinek és ellátásának javítását is.



Donald Trump megismételte, hogy kormányzata erőteljesen támogatja a NATO-t, de a NATO-partnereknek eleget kell tenniük pénzügyi kötelezettségeiknek. Hozzátette: "nagyon erős és őszinte viták után" a NATO-partnerek kezdik is teljesíteni a kötelezettségeiket. Trump egyértelművé tette, hogy akár a NATO-beli, akár a közel-keleti vagy a csendes-óceáni partnerországokról van szó, azt várja, hogy közvetlen és jelentős szerepet vállaljanak a stratégiai és katonai műveletekben, és fedezzék a költségek rájuk eső részét.



Az amerikai elnök teljesen új egészségbiztosítási törvényt ígért



A republikánus politikusok ovációval és alig szűnő tapssal, a demokrata pártiak csöndben, és lefelé mutató hüvelykujjal fogadták, amikor Trump elnök arra szólította fel a kongresszust, hogy helyezze hatályon kívül az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvényt, és fogadjon el új egészségbiztosítási rendszert.



Hangsúlyozta, hogy az egyéni felelősségvállaláson alapuló új rendszerből nem maradnak ki a ritka betegséggel küszködők, és azok sem, akiknek a biztosítás megkötése előtt már komoly betegségük volt. A szerény jövedelműek egészségügyi ellátását segítő Medicaid-programot illetően az egyes szövetségi államok kormányzói nagyobb önállóságot kapnak.



A kongresszustól azt is kérte, hogy fogadja majd el az infrastrukturális beruházásokra előterjesztendő, mintegy ezermilliárd dolláros csomagot. Erre - mint fogalmazott - a nemzet újjáépítéséhez okvetlenül szükség van, és ez egyúttal több millió új munkahelyet is teremt majd.



Donald Trump: felelőtlenség ellenőrzés nélkül beengedni az országba embereket



Donald Trump leszögezte: megvédi Amerikát a "radikális iszlám terrorizmustól". Megerősítette, hogy az amerikai-mexikói határra ígért fal megépül. Mint fogalmazott: nemsokára megkezdődik "egy nagy-nagy fal építése a déli határokon".



Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy betartatják a bevándorlási törvényt, és kormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az amerikai települések biztonságosak legyenek. "Mi azt akarjuk, hogy minden amerikai sikeres lehessen, de ez nem történhet meg káoszban, amikor a törvénytelenség az úr" - fogalmazott.



Emlékeztetett rá, hogy választási ígéreteit eddig betartotta. Felsorolta, hogy mely nagyvállalatok vezetőivel tárgyalt eddig munkahelyteremtés és a munkahelyek megőrzése érdekében.



Donald Trump: a polgári jogok tekintetében még van mit tenni



Az elnök helyi idő szerint este kilenc órakor kezdte beszédét a kongresszusban a törvényhozás két házának politikusai, a legfelső bíróság tagjai, valamint az amerikai politikai és közélet szereplői előtt.



Trump elnök - utalva arra, hogy az Egyesült Államokban éppen befejeződik az afroamerikaiak történelmére és kultúrájára emlékező Fekete Történelem Hónapja - leszögezte: a hónap eseménysorozata is emlékezteti az amerikai nemzetet a polgári jogok terén megtett hosszú útra, de - tette hozzá - még sok a tennivaló. Az elnök hangsúlyozta, hogy az amerikai zsidó közösségi központokat ért fenyegetésekre, a zsidótemetők meggyalázására és a kansasi lövöldözésre (amelyben egy indiai férfira lőttek rá) hallható reakciók jelzik, hogy az ország a politikát illetően megosztott ugyan, de a gyűlölet és a gonoszság elítélésében egységes.