Donald Trump kiakadt ˝az úgynevezett bíróra˝

Nevetségesnek nevezte szombaton Donald Trump amerikai elnök, hogy egy szövetségi bíró pénteken ideiglenesen felfüggesztette az általa hét, muszlim többségű ország állampolgáraival szemben elrendelt beutazási tilalmat. Szerinte felül fogják bírálni a bíró döntését.



"Ennek az úgynevezett bírónak a véleménye, amely gyakorlatilag elveszi az országtól a bűnüldözést, nevetséges, és felül lesz bírálva!" - bírálta az igazságszolgáltatás döntését Trump.



Egy seattle-i szövetségi bíró pénteken az egész országban felfüggesztette Trump rendeletének végrehajtását. James Robart - akit az előző republikánus elnök, George W. Bush nevezett ki - elutasította a kormány jogi képviselőinek azt az érvelését, hogy az államok nem támadhatják meg az elnöki rendeletet. A keresetet Washington és Minnesota nyújtotta be arra hivatkozva, hogy a tilalom súlyos károkat okoz. A bíró igazat adott nekik.



Bob Ferguson, Washington állam főügyésze közölte: a bírói döntés azonnali hatállyal felfüggesztette a rendelet végrehajtását az Egyesült Államok területén. Hozzátette: "A mai napon győzött az alkotmány. Senki sem áll a törvény felett, még az elnök sem". Donald Trump rendeletének kulcselemeit több szakértő is alkotmányellenesnek tartja.



James Robart bíró rendelete addig hatályos, amíg a bíróság mérlegeli, hogyan folytatódjon az ügy.



"Ha egy ország nem szabhatja meg, hogy ki léphet ki és be, és ki nem, különösen biztonsági okokból, akkor nagy baj van" - írta még Trump az egyik népszerű mikroblog oldalon.



"Érdekes, hogy egyes közel-keleti országok egyetértenek a tilalommal. Ők tudják, hogy ha bizonyos embereket beengednek, abból csak halál és pusztulás lesz" - tette még hozzá az amerikai elnök.