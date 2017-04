Donald Trump megbékélt a NATO-val

Donald Trump amerikai elnök a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel tartott közös sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban szögezte le szerdán, hogy az észak-atlanti szervezetet már nem tartja idejétmúltnak és elavultnak, korábbi álláspontjával ellentétben.



Stoltenberg egynapos látogatást tett az amerikai fővárosban, ahol - miután az arlingtoni nemzeti sírkertben megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját - közös sajtótájékoztatót tartott az amerikai elnökkel. Ezen Trump hangsúlyozta, hogy a jövőben a NATO partnerkapcsolatainak erősítésén dolgozik majd. Ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a tagországoknak eleget kell tenniük hozzájárulási kötelezettségeiknek.



Az elnök kitért a szíriai helyzetre. Megköszönve, hogy a NATO-tagországok szintén elítélték a szíriai gáztámadást, leszögezte: eljött az ideje, hogy véget vessenek Szíriában a brutális háborúnak, legyőzzék a terroristákat, és lehetővé tegyék a menekülteknek a hazatérést.



Trump bejelentette, hogy nemzetbiztonsági főtanácsadója nemsokára Afganisztánba látogat.



Bevezető nyilatkozatában a NATO főtitkára "kiválónak" és "gyümölcsözőnek" nevezte megbeszéléseit Donald Trumppal, és üdvözölte, hogy az amerikai kormányzat változatlanul elkötelezett Európa biztonsága mellett. Hozzátette: a tagországok már megkezdték védelmi kiadásaik növelését. Hangsúlyozta: egyetértettek az amerikai elnökkel abban, hogy erősíteni kell a terrorizmus elleni közös küzdelmet, és a NATO-nak is többet kell tennie ennek érdekében.



A sajtótájékoztatón a kérdések Szíria mellett elsősorban az amerikai-orosz viszonyra és Oroszország európai szerepére vonatkoztak. Trump elnök hangsúlyozta: "csodálatos lenne", ha az Egyesült Államok és a NATO "megtalálná a hangot" Oroszországgal, mert szerinte ez pillanatnyilag nem így van. "Előfordulhat, hogy minden idők legmélyebb szintjére süllyed a viszonyunk" - tette hozzá. Elmondta, hogy telefonon kapcsolatban áll a Moszkvában tárgyaló Rex Tillerson külügyminiszterrel, és információi szerint a moszkvai tárgyalások jobban alakultak, mint várták. "Majd meglátjuk, hogyan alakul viszonyunk Putyinnal" - mondta.



Stoltenberg leszögezte: Oroszország nagy és befolyásos állam, Európának és a NATO-nak meg kell találnia a kapcsolatok megfelelő módját.



Szíriáról szólva - kérdésekre válaszolva - az amerikai elnök ismételten kiállt a múlt héten Szíria ellen végrehajtott légicsapások mellett. "Helyesen cselekedtünk" - jelentette ki, s felidézte személyes megrendülését a gáztámadások gyermekáldozatainak láttán. Bassár el-Aszad szíriai elnököt "mészárosnak" nevezte. Kérdésre válaszolva kifejtette: elképzelhető, hogy Oroszország tudott a gáztámadásról, de szerinte "nagyon valószínűtlen" és szeretné is remélni, hogy Moszkvának nem volt előzetesen tudomása erről.



Az amerikai elnök fontosnak tartotta tisztázni azt is: amikor a kínai elnökkel történt találkozója előtt úgy nyilatkozott, hogy ha Kína nem lép érdemben Észak-Korea ügyében, akkor az Egyesült Államok egyedül cselekszik, akkor ezen azt értette, hogy az Egyesült Államok Kína nélkül, de más szövetségeseivel együtt teszi meg ezt.