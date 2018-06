Donald Trump szerint joga van kegyelmet adni saját magának

Donald Trump amerikai elnök úgy gondolja, hogy "abszolút joga van ahhoz, hogy (elnöki) kegyelemben részesítse saját magát". Az elnök politikájának bírálói ezzel nem értenek egyet.



A republikánus párti Trump hétfőn közzétett Twitter-üzenetében írt a Robert Mueller különleges ügyész által az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében folytatott vizsgálattal kapcsolatban. "Ahogy azt számos jogtudós is elmondta, abszolút jogom van ahhoz, hogy (elnöki) kegyelemben részesítsem magam, de miért is tennék ilyet, amikor semmi rosszat nem tettem?" - fogalmazott az amerikai elnök, megismételve, hogy az esetleges orosz befolyást firtató vizsgálatot továbbra is "boszorkányüldözésnek" tartja.



Múlt hét végi sajtójelentések szerint még januárban Trump akkori ügyvédei - John Dowd és Jay Sekulow - is előálltak azzal az érvvel, hogy az amerikai elnöknek valószínűleg módjában állhat kegyelmet adni magának, bár ezzel a jogával valószínűleg nem fog élni. A The New York Times szombati számában írt arról, hogy az ügyvédek szerint Trump ellen nem lehet vádat emelni az igazságszolgáltatás hátráltatása címén, mert az alkotmány lehetővé teszi az elnöknek, hogy véget vessen egy vizsgálatnak, illetve hogy kegyelmet adhasson magának.



Rudy Giuliani, Trump új ügyvédje viszont a hét végén azt mondta az NBC televíziónak, hogy elképzelhetetlennek tartja azt, hogy az elnök saját magának megkegyelmezzen, és egy ilyen lépés valószínűleg a hivatalából való azonnali felfüggesztéssel járna.



Több demokrata párti amerikai törvényhozó hétfőn visszautasította az elnök állítását, megjegyezve, hogy a Robert Mueller által vezetett vizsgálat eredményeként már több ember ellen vádat emeltek, köztük az elnök több tanácsadója ellen, akik bűnösnek vallották magukat a terhükre rótt vádakban.