Donald Trump találkozót tervez Vlagyimir Putyinnal

Trump egyórás interjút adott a konzervatív napilapnak, amely helyi idő szerint pénteken este internetes oldalán részleteket közölt belőle.



A megválasztott elnök a többi között arról beszélt, hogy "bizonyos ideig" fenntarthatja az Oroszország-ellenes szankciókat, de hangsúlyozta: "ha kijövünk egymással és Oroszország tényleg segít nekünk, akkor miért kellene bárkinek is szankciókat alkalmaznia olyasvalaki ellen, aki nagyszerű dolgokat tesz?". Bejelentette: felkészült arra, hogy valamikor a január 20-án tartott beiktatási ünnepsége után találkozzék Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Megértem, hogy ők szívesen találkoznának velem, és ez számomra abszolút rendben is van" - fogalmazott.



Trump - akit néhány nap múlva iktatnak be hivatalába - utalt arra is, hogy a terrorellenes küzdelemben, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet legyőzésében számít az együttműködésre Moszkvával.



Arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon fenntartja-e az elmúlt évtizedekben az amerikai politikát jellemző "egy Kína-politikát". vagyis Tajvant nem ismeri el önálló entitásként, Trump hangsúlyozta: "minden kérdés a tárgyalóasztalon van, köztük ez is".



Az Egyesült Államok mostanáig magáévá tette azt a kínai álláspontot, miszerint egyetlen Kína van, s Tajvan ennek része.



A leendő elnök leszögezte: Kínával kapcsolatos döntését befolyásolja majd, hogy sikerül-e változást elérni Kína kereskedelmi- és árfolyam-politikájában. Hozzátette: nem az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalával kezdi a munkát a Fehér Házban, előbb tárgyalni akar a kínaiakkal.



Pénteken került napvilágra az információ, miszerint Trump leendő nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn altábornagy az elmúlt hetekben felvette a kapcsolatot a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel. Ezt egyes sajtóorgánumok úgy értékelték, hogy máris folynak az előkészületek a szorosabb amerikai-orosz viszony kialakítására, de például Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakciójának vezetője azt nyilatkozta: mi sem természetesebb, hogy egy-egy ország nagykövete találkozzék a fogadó ország politikusaival.