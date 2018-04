Donald Trump tovább állomásoztatná az amerikai csapatokat Szíriában

Az amerikai kormánytisztviselő ugyanakkor hozzáfűzte: az elnök nem kíván hosszabb időre szóló kötelezettséget vállalni az amerikai csapatok állomásoztatásával kapcsolatban a polgárháborús országban, s viszonylag hamar kivonná az amerikai katonákat Szíriából.



A tisztségviselő szerint Trump nem utalt konkrét időpontra a csapatkivonásra vonatkozóan. Szavai szerint Trump biztos akar lenni abban, hogy az Iszlám Állam terrorszervezetet legyőzték. Emellett Trump az ENSZ, továbbá a régió egyes államainak fokozott szerepvállalására számít a stabilitás megteremtése érdekében - tette hozzá.



"Nem vonulunk ki azonnal (Szíriából), ugyanakkor az elnök sem kíván támogatni egy hosszabb távú kötelezettségvállalást - mondta az illetékes.



Trump álláspontja - mint egyes hírügynökségek megjegyezték - azt követően módosult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Ankarában Recep Tayyip Erdogan török és Haszan Róháni iráni elnökkel tárgyalt a szíriai helyzetről, s kilátásba helyeztek egy tartós fegyvernyugvást a polgárháború tépázta országban. Oroszország, Törökország és Irán már most is nagyobb erőkkel van jelen Szíriában, mint az Egyesült Államok, amely mintegy 2000 fős katonai kontingenst tart az országban.



Az amerikai elnök kedden még azt hangoztatta, hogy komolyan fontolgatja a csapatkivonást Szíriából, s hamarosan dönteni fog az országnak juttatott támogatás csökkentéséről is.



Moszkva és Teherán Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát támogatja, míg Ankara a Washington támogatását élvező kurdokkal szembeni offenzívája során megszállta Észak-Szíria egy részét.



Franciaország és az Egyesült Államok elkötelezett az Iszlám Állam megsemmisítése mellett - jelentette be az Elysée-palota szerdai közleményében, miután Trump telefonon beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel.



Semmi sem térít el bennünket attól a célunktól, hogy megakadályozzuk az Iszlám Állam ismételt megjelenését a térségben, s lehetővé tegyünk egy átfogó politikai rendezést Szíriában - tette hozzá a francia államfő hivatala.