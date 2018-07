Donald Tusk keményen kiosztotta az amerikai elnököt

Kedves Amerika, becsüld meg szövetségeseidet, miután nincsen belőlük olyan sok. Kedves Európa, növeld védelmi kiadásaidat, mert a jól felkészült és felszerelt szövetségeseket mindenki tiszteli"

Határozottan bírálta Donald Trump amerikai elnök európai szövetségesekkel kapcsolatos álláspontját kedden Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke az EU-NATO együttműködési nyilatkozat aláírása után.- szólított fel Tusk az aláírást követő brüsszeli sajtótájékoztatón.A tanács elnöke emlékeztette Trumpot, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően Európa állt elsőként az Egyesült Államok mellé, és az afganisztáni háborúban 870 európai katona vesztette életét.- emelte ki."Elnök úr, kérem, emlékezzen erre holnap, amikor találkozunk a NATO-csúcson, de még inkább akkor, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik Helsinkiben. Mindig fontos tudni, hogy ki a stratégiai barát, s ki a stratégiai probléma" - fogalmazott."Az Egyesült Államoknak nincs és nem is lesz jobb szövetségese Európánál, amely annyit költ katonai kiadásokra, mint Kína, és sokszor annyit, mint Oroszország. Kétségtelen, hogy ez beruházás a közös amerikai és európai védelembe és biztonságba, ami nem mondható el biztosan az orosz és a kínai katonai kiadásokról" - közölte.Az EU és a NATO vezetői által kedden aláírt közös nyilatkozatban a két szervezet közötti együttműködés további erősítéséről állapodtak meg.Mint írták, a változó biztonsági kihívásokkal szemben továbbra is kulcsfontosságú a közös munka, illetve annak mélyítése egyebek mellett a katonai mobilitás, a hibrid- és kiberfenyegetések, a tömegpusztító fegyverek és a terrorizmus elleni harc területén, ahogyan a menekült- és migránsválság kezelésében is.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke fontos mérföldkőnek nevezte a dokumentumot, amely tovább erősíti a felek elkötelezettségét.Rámutatott, hogy a NATO és az EU a "legtermészetesebb partnerek", a két szervezetnek 22 közös tagállama van, az uniós állampolgárok 95 százaléka NATO-országban él, közösek az értékek, mint a demokrácia és a szabadság, valamint jórészt a kihívások és fenyegetések is.Jens Stoltenberg, az észak-atlanti szövetség főtitkára arról számolt be, hogy az együttműködés a NATO és az EU között mára példátlan szintet ért el, és a keddi nyilatkozat ezt még tovább mélyíti és szélesíti.A katonai szervezet vezetője üdvözölte az előrelépést az EU védelmi dimenziójának terén, s leszögezte, ez pusztán kiegészítő jellegű, nem alternatívája a NATO-nak, amelynek működése szerinte elengedhetetlen az euroatlanti térség biztonsága szempontjából.