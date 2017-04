Dortmundi merénylet - Rendőrség: a futballcsapat volt a célpont

Egyelőre nem tudják, hogy mi volt a merénylet indítéka, és egyelőre nem terrortámadásként, hanem "emberölési kísérletként" tekintenek rá - tették hozzá. A másnapra halasztott mérkőzésre a rendőrség nagy létszámú biztosítással készül - közölték.



Sandra Lücke ügyész pedig bejelentette, hogy a megtámadott busz közelében egy levelet találtak, amelyet szövege szerint az elkövető vagy elkövetők írtak, de mint az ügyész hozzátette, a hitelességét ki kell vizsgálni. Többet nem árult el a levélről.



A robbanószerkezetekről még mindig nem lehet tudni semmit, csak azt, hogy súlyos hatásúak voltak, és valószínűleg a szálloda parkolója melletti sövényben helyezték el őket. A Bild című német lap úgy értesült, hogy házi készítésű pokolgépekről lehet szó, valamint hogy a rendőrség köröz egy külföldi rendszámú gépkocsit, de ezeket az információkat a rendőrség nem erősítette meg.



Az egyik robbanásban megsérült játékosnak, Marc Bartrának az üvegszilánkok okozta felületi sérülések mellett eltörött az egyik csont a jobb csuklójában, és ezt meg kellett operálni - közölte a futballklub. Roman Bürki, a Borussia Dortmund svájci kapusa a Blick című svájci lapnak nyilatkozva azt mondta: Bartrával együtt a busz hátuljában ült. A robbanástól kitört hátsó ablak szilánkjai azonban őt nem sebesítették meg. "A busz éppen kifordult a parkolóból az utcára, amikor a robbanás történt" - mondta.



A rendőrség a környéken drónnal esetleges további pokolgépek után kutatott, és találtak egy gyanús tárgyat, de nem tudták felrobbantani, és még nem tudják, hogy mi az.



A merényletet elítélte a nemzetközi (FIFA) és az európai (UEFA) labdarúgó-szövetség is. Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke azt mondta: mind a Borussia Dortmund, mind az AS Monaco csapata példamutatóan reagált az incidensre, és mérkőzésük elhalasztása másnapra szintén jó döntés volt. A német kormány szóvivője mihamarabbi felépülést kívánt Bartrának, és dicsérte a Monaco szurkolóit, amiért a stadionban, ahol már várták a csapatokat, majd értesültek az esetről, együttérzésből az ellenfél nevét skandálták. Több más futballcsapat is kifejezte szolidaritását a Dortmunddal.