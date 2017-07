Dwayne Johnson ˝A Szikla˝ lesz a következő amerikai elnök?

Eddig is több helyen elmondta már Dwayne Johnson, hogy erősen gondolkodik rajta, hogy legközelebb ő is indul majd az amerikai elnökválasztáson, és úgy tűnik, hogy az első lépést már meg is tette a pozíció felé - írja az Index Az AOL az amerikai szövetségi választási bizottság honlapjára hivatkozva számolt be arról, hogy megalakult a Dwayne Douglas „The Rock" Johnson 2020-as megválasztásán dolgozó kampánybizottság.A "Run the Rock 2020" nevű bizottság elnöke a hivatalos papírok szerint Kenton Tilford Nyugat-Virginiából, és azért erős a gyanú, hogy a színész tudta nélkül hozta létre a bizottságot, legalábbis Johnson még nem reagált rá a szokásos közösségi felületein - írja a lap.Johnson egyébként republikánus érzelműnek mondja magát, - nagyon közeli barátja a korábbi kormányzónak Arnold Schwarzeneggernek, - de inkább függetlenként indulna a választáson, Donald Trump elveivel ugyanis nem tud azonosulni. Egy korábbi májusi interjúban pedig erősen bírálta is az elnököt, azt mondta örülne ha sokkal felelősebb vezetése lenne az országnak - idézte fel az Index.Johnson elmondta, eddig rengeteg pozitív megerősítést kapott, amit szintén annak tud be, hogy az ország nagy része változást szeretne látni az elnöki poszton. Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy az elnökjelöltség nála egy "reális lehetőség".