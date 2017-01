Dzsihadisták támadtak meg egy szállodát a szomáliai fővárosban

Legkevesebb 18 ember meghalt, mert robbanószerrel megrakott autóval felrobbantotta magát szerdán egy öngyilkos merénylő a szomáliai főváros, Mogadishu egyik szállodájának kapujában, majd fegyveresek rohanták le az épületet - közölte a helyi rendőrség.



Egyes beszámolók szerint a hatóságok semlegesítették a támadókat. Mohamed Dahir rendőrtiszt a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy két robbanás volt, a 18 halott között pedig hat támadó is van. A rendőr tudatta azt is, hogy 35 ember sebesült meg a támadásban.



"Ez a főváros történetének egyik legsúlyosabb terrortámadása" - húzta alá Mohamed Hassan, a biztonsági erők egyik tisztje.



Az al-Shabaab nevű terrorszervezethez köthető egyik rádióállomás azt jelentette, hogy "jól felfegyverkezett mudzsáhidok", vagyis dzsihadisták támadták meg a szomáliai parlament közelében található Dayah szállodát.



Mohamed Hussein rendőr százados elmondta: többtucatnyian vannak az épületben, köztük a szomáliai törvényhozás tagjai is.



Tavaly nyáron az al-Shabaab két szállodát is megtámadott Mogadishuban, és csaknem harminc embert öltek meg.



Az al-Kaidával kapcsolatban álló al-Shabaab az elmúlt években jelentősen visszaszorult, de továbbra is képes gerillatámadásokat végrehajtani, főleg az ország déli és középső részén.