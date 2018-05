Ebola: három újabb esetet jelentettek a kongói Mbandakából

Újabb három ebolás megbetegedést jelentettek pénteken a Kongói Demokratikus Köztársaság észak-nyugati részén lévő Mbandaka városából. Az 1,2 millió lakosú, nagy kiterjedésű település az Egyenlítői tartomány székhelye, s mivel nemzeti és nemzetközi folyami, közúti útvonalak mentén fekszik, s egyben légiközlekedési csomópont is, előzőleg válságtanácskozás összehívására késztette az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Ennek eredményeként a korábbi "magas" szintről "nagyon magasra" emelte országosan a közegészségügyi kockázat szintjét ebben az afrikai köztársaságban.



A világszervezet korábban nagyon aggasztónak nevezte, hogy a már 23 ember halálát okozó betegség Mbandakát is elérheti, mert ez rendkívüli módon megnehezítheti a betegség terjedésének megakadályozását. A városban korábban még csak egy betegről tudtak, pénteken azonban már további három esetre derült fény. A WHO közleménye szerint tragikus volna, ha az ebola elérné az ország fővárosát, a zsúfolt Kinshasát, ahol milliók élnek egészségtelen, nyomorúságos, szennyvízelvezetés nélküli negyedekben.