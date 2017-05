Ebolától halt meg egy ember Kongóban

Egy ember bizonyítottan vérzéses láztól, ebolától halt meg Kongó egy távoli falujában, és az egészségügyi hatóságok további kilenc gyanús esetet vizsgálnak, köztük két másik halottét - jelentette be pénteken a Kongói Demokratikus Köztársaság egészségügyi minisztere és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselője.



A vizsgált megbetegedéseket az ország északi, Bas-Uele tartományában észlelték április végén. A bizonyítottan ebolával megfertőződött halálos áldozat szervezetében a Zaire-vírustörzset azonosították - mondta egy sajtótájékoztatón Oly Ilunga Kalenga miniszter.



A betegség felbukkanása alkalmat ad egy új, egyelőre kísérleti stádiumban lévő vakcina kipróbálására szükséghelyzet esetén - közölte a WHO.



A vakcinát gyártó GAVI nemzetközi szövetség szerint 300 ezer adag áll rendelkezésre belőle arra az esetre, ha meg kell előzni, hogy járvány alakuljon ki.



Az esetek egyelőre csak egy távoli faluban jelentkeztek, és a vírustörzset ismerik a szakemberek. A szegény közép-amerikai országban ez az ebola kilencedik megjelenése. A WHO specialistáit szombaton várják az érintett helyen, a fővárostól 1300 kilométerre fekvő Likatiban.