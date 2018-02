Egész napra lezárták London egyik repülőterét világháborús bomba miatt

A környéket a Scotland Yard és a királyi haditengerészet már éjszaka lezárta, de ez a légikikötő forgalmát még nem érintette, mivel a City éjjel nem működik, és hétvégenként egyébként is jelentősen korlátozzák forgalmát, tekintettel a környék sűrűn beépített lakónegyedeire.



A Londont kiszolgáló öt nemzetközi repülőtér közül a City az egyetlen olyan, amely a brit főváros belterületén működik.



A repülőtér népszerű a City pénzügyi szolgáltatási szektorában dolgozó üzletemberek körében, mivel munkahelyükről néhány perc alatt elérhető, és a belföldi célállomások mellett más európai pénzügyi központokba, illetve New Yorkba is el lehet jutni innen közvetlen járatokkal.



A hétfői lezárás a repülőtér közleménye szerint hozzávetőleg 16 ezer utast érint.



A bombát a repülőtér környékén zajló felújítási munkák közben találták a Temze folyóban. A helyszínre vezényelt haditengerészeti szakértők megállapították, hogy a robbanószerkezet működőképes, a Scotland Yard ezután rendelte el a repülőtér és a környező utak lezárását mintegy 200 méteres körzetben.



A lezárt területről a lakókat is evakuálták.



A City a legkisebb forgalmú londoni repülőtér; évente 4,5 millió utas használja. A londoni repülőterek közül messze a legnagyobb a főváros nyugati határában működő Heathrow, amelyen évente 75 millió utas fordul meg.



A City az egyetlen az öt londoni nemzetközi repülőtér közül, amelyre nem közlekednek menetrendszerű járatok Budapestről.



A környéken a múlt század első felében London akkori tengeri kikötőjének dokkjai működtek - a városrész neve ma is Docklands -, amelyeket különösen heves német légitámadások értek az angliai csata hónapjaiban.



Az 1980-as évektől kezdve azonban az egykori kikötői körzet a londoni pénzügyi szolgáltatási központ keleti-délkeleti terjeszkedésének fő célterületévé vált, a dokkok helyét mára felhőkarcolók foglalták el.



Ennek az új pénzügyi központnak a kiszolgálására építették fel a City repülőteret, amelyen 1987 őszén indult meg a forgalom.