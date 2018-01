Égnek a zaklatásokat regisztráló forróvonalak Amerikában

Az októberben kirobbant Weinstein-botrány nyomán indult MeToo társadalmi kampány futótűzként terjedt el, a segélyvonalak, amelyek támogatást kínálnak az áldozatoknak, rekordszámú hívásról számoltak be. A szexuális visszaélések bejelentésére létrehozott országos forróvonal (NSAH), az Egyesült Államok legnagyobb ilyen szolgáltatása szerint az áldozatoknak akár három órát is várakozniuk kell, hogy megoszthassák valakivel, ami velük történt.



A szexuális erőszak, abúzus és vérfertőzés bejelentését fogadó országos hálózat (RAINN) által működtetett forródrótra tavaly novemberben 25 százalékkal több hívás érkezett, mint egy évvel korábban az azonos időszakban, decemberben pedig az arány újabb 30 százalékkal nőtt. 2017-ben összesen 209 ezer 480 hívást fogadtak, ami a hálózat alapítása, 1993 óta a legmagasabb szám.



Tavaly ősszel Alyssa Milano színésznő kérte a tévé nyilvánossága előtt, hogy a szexuális zaklatás áldozataivá vált nők posztoljanak MeToo (én is) bejegyzést a közösségi médián Harvey Weinstein filmmogul áldozataival közösséget vállalva.



Az országos forróvonal központjában folyamatosan kapják a hívásokat - mondta el Celia Gamboa, a központ igazgatója. A sokak által szívesebben választott csetelő applikációt is elárasztották az üzenetek.



"Ez nem egyedi jelenség. Ez az áradat folyatódni fog" - jósolta az igazgató.



A RAINN további 40 munkatársat vett fel eddigi kétszáz fős önkéntes stábjába, hogy lerövidítse a várakozási időt.



Egy áldozatok számára létrehozott másik hálózat, amely Washington térségében működik, ugyancsak arról számolt be, hogy jelentősen felszökött a szexuális zaklatások bejelentésének száma. Bridgette Stumpf, a központ igazgatója elmondta: ha nem történt nemi erőszak, akkor sajnos többnyire csak magánügyvédet tudnak ajánlani, ám ez a megoldás sok áldozat számára túl drága.



A washingtoni szexuális erőszak krízisközpontban jelenleg hetente hetvenen kérnek jogi, fizikai vagy lelki segítséget a MeToo-kampány előtti harminc-negyven esetthez képest - ismertette az igazgató, Indira Henard.



"A rekordok könyvébe kívánkozik. Nem hiszem, hogy valaha előfordult volna, hogy így beszéljünk a szexuális erőszakról és hatásáról" - fűzte hozzá Henard.