Egy hawaii szövetségi bíró felfüggesztette Trump második beutazási rendeletét

Derrick Watson szövetségi bíró pár órával azelőtt döntött a felfüggesztésről, hogy a rendelet csütörtökön életbe lépett volna.



A bíró azt követően tette közzé döntését, hogy két órán keresztül hallgatta a rendelet felfüggesztését kérő hawaii fél érvelését. A keresetet a Honoluluban élő, szír gyökerű, de amerikai családapa, Iszmail Elszik nyújtotta be, mondván, hogy az elnöki rendelet miatt Szíriában élő anyósa nem tudja majd meglátogatni a családot.



Derrick Watson bíró 43 oldalas indoklásában megkérdőjelezte a kormányzat érvelésének megalapozottságát, és kétségbe vonta, hogy az elnöki rendelet kiadását nemzetbiztonsági aggodalmak indokolják. Egyúttal leszögezte azt is, hogy a rendelet életbe lépése Hawaiinak anyagi károkat okozna, mert turisták és diákok elől is elzárná a beutazás lehetőségét.



A honolului bíróságról tudósító AP amerikai hírügynökség fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Watson szövetségi bírót még az előző elnök, a demokrata párti Barack Obama nevezte ki.



A Tennessee államban lévő Nashville városában nagygyűlést tartó Donald Trump azonnal reagált, "a bírói hatalommal elkövetett példátlan visszaélésnek" minősítette a szerinte elhibázott döntést. "Harcolni fogunk a végsőkig (...) Ha kell, a legfelsőbb bíróságig is elmegyünk" - fogalmazott Trump. Ismételten hangsúlyozta: az alkotmány "felhatalmazást ad az elnöknek a bevándorlás felfüggesztésére, ha úgy ítéli meg, hogy a nemzet biztonsága ezt követeli".



Jeffrey Wall, a kormány jogi képviselője első nyilatkozatában leszögezte: a honolului bíró döntése nem terjed ki az elnöki rendelet egészére, hanem csupán a perkérelmet benyújtó család ügyének rendezésére érvényes.



Az Egyesült Államok hat másik állama (Washington, Oregon, Kalifornia, Massachusetts, New York és Maryland) szintén azzal próbálkozik, hogy leállíttassa a vitatott elnöki rendeletet. Szerdán délután az északnyugati Washington államban fekvő Seattle-ben, valamint a marylandi Greenbeltben megkezdődött az ügyben a bírósági meghallgatás. Mindkét szövetségi bíróságon a felfüggesztést kérők azzal érvelnek, hogy a második elnöki rendelet is megkülönbözteti a muzulmán vallásúakat, valamint anyagi károkat okoz az adott szövetségi államnak.



Az elmúlt napokban Trump és befolyásos miniszterei - köztük Rex Tillerson külügyminiszter, Jeff Sessions, az igazságügyi tárca vezetője és John Kelly belbiztonsági miniszter is - az amerikai nemzet biztonsága szempontjából "létfontosságúnak" minősítve vette védelmébe Trump második rendeletét. Az új rendeletből kimaradtak a január végén nyilvánosságra hozott első rendelet legvitatottabb pontjai, és lekerült az átmeneti beutazási tilalomban érintett országok listájáról Irak, amely hosszas tárgyalások után különleges együttműködést ígért az amerikai vízumot kérő irakiak ellenőrzésében. Viszont a kormányzat változatlanul kilencven napra felfüggesztené a beutazást Iránból, Szíriából, Szudánból, Líbiából, Szomáliából és Jemenből.