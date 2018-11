Egy izraeli kommandós is meghalt a gázai bevetésben

Egy izraeli kommandós is meghalt, illetve egy megsebesült a Gázai övezetben végrehajtott bevetéskor a palesztin fegyveresekkel vívott tűzpárbajban - közölte az izraeli védelmi minisztérium hétfőre virradóra kiadott közleményében.



A The Times of Israel című angol nyelvű honlap szerint a gázai övezet déli részén végrehajtott izraeli akcióban elesett kommandós alezredesi rangban szolgált. A katonai rádió reggeli híradása szerint egy másik izraeli katona megsebesült, állapota közepesen súlyos, a Szoroka nevű kórházban kezelik Beér Seva településen.

A palesztin áldozatok száma időközben hatról hétre emelkedett.



Az incidens miatt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök megszakította párizsi útját.



A Maan palesztin hírügynökség beszámolója szerint izraeli kommandósok vasárnap este behatoltak az övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz településre, hogy végezzenek a Hamász katonai szárnyának, az Izzaddín al-Kászem Brigádok egyik parancsnokával. Más hírek szerint el akarták fogni. A Hamász egyik illetékese szerint az izraeli kommandósok gépkocsiból nyitottak tüzet a szervezet egyik fegyveres csoportjára, a Hamász fegyveresei azonban szembeszálltak velük és üldözőbe vették a támadókat. Szemtanúk szerint az izraeli légierő ekkor negyvennél több rakétával támadást indított az incidens helyszínére.



Palesztin kórházi források és a Hamász tájékoztatása szerint a légicsapásokban hét palesztin halt meg, köztük Núr Barak katonai parancsnok.



Az izraeli hadsereg szűkszavú közleményében megerősítette, hogy izraeli katonák tűzharcba keveredtek palesztin szélsőségesekkel, de részletekkel nem szolgált.



Röviddel az incidens után megszólaltak Dél-Izraelben a légitámadásokra figyelmeztető szirénák. A palesztin övezetből legalább tíz rakétát lőttek ki Izrael területére, és a Vaskupola légvédelmi rendszer néhányat megsemmisített közülük. Áldozatokról és károkról nem érkeztek hírek.



A történtek miatt a Ben-Gurion tel-avivi nemzetközi repülőtéren ideiglenes módosították a járatok menetrendjét.