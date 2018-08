Egy kanadai cég mesterlövészpuskákat szállít Ukrajnának

Egy kanadai cég egymillió kanadai dollár (770 ezer amerikai dollár) értékben szállít mesterlövészpuskákat Ukrajnának - írta az Ottawa Citizen című lap internetes felületén kedden, a winnipegi PGW Defence Technologies tulajdonosára, Ross Spagrudra hivatkozva.



Spagrud megerősítette, hogy cége LRT-3 típusú, ötvenes kaliberű, távcsöves, hangtompítós mesterlövészpuskákat fog szállítani Ukrajnának.



A kanadai külügyminisztériumban nem reagáltak a lap értesülésére, arra hivatkozva, hogy védeniük kell a vállalat érdekeit. Ugyanakkor James Bezan ellenzéki konzervatív szakpolitikus elárulta, hogy a külügyminisztérium a múlt héten hagyta jóvá a fegyverüzletet.



Bezan volt az, aki májusban pártja nevében szorgalmazta, hogy Kanada adjon el emberi élet kioltására alkalmas fegyvereket Ukrajnának. Hasonló javaslattal állt elő a képviselőház védelmi bizottsága is, de az ukrán államigazgatás minden ágát átszövő korrupció visszaszorításához kötötte volna ezt.



Tavaly ősszel Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Torontóban tárgyalt Petro Porosenko ukrán elnökkel, és akkor nem zárta ki, hogy országa fegyvereket fog szállítani Kijevnek. Kanada 2015 óta mintegy kétszáz katonai szakértőt állomásoztat Ukrajnában, ők az ukrán hadsereg tisztjeit és katonáit képezik ki.



Az Ottawa Citizen rámutat arra, hogy Kanada már a múltban is szállított fegyvereket válságövezetekbe, de ezek az ügyletek vegyes eredményeket produkáltak. Kanadai gyártmányú fegyvereket szállítottak az Iszlám Állam dzsihadista szervezet ellen harcoló iraki kurd erőknek, majd ezek a fegyverek felbukkantak feketepiacon. Két éve pedig olyan hírek röppentek fel, hogy a Szaúd-Arábiának szállított LRT-3-as mesterlövészpuskák a szaúdi erők ellen harcoló jemeni húszi lázadóknál kötöttek ki. A lap közzé is tett egy fényképet, amelyen egy húszi ilyen fegyvert tart a kezében.