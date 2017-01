Egy kanadai és egy orosz nő is meghalt az isztambuli merényletben

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök helyi idő szerint vasárnap este osztotta meg azt az értesülését, hogy az isztambuli Reina Klubban elkövetett vérengzés halálos áldozatai között egy kanadai állampolgárságú nőt is azonosítottak. A kormányfő együttérzését fejezte ki, egyúttal leszögezte, hogy Ottawa továbbra is együttműködik minden szövetségesével a terrorizmus elleni küzdelemben, és annak érdekében, hogy a terrorcselekmény elkövetőit bíróság elé állíthassák.



Ugyancsak hétfőre virradó éjszaka közölte Oroszország isztambuli főkonzulátusa, hogy egy orosz állampolgárságú nő is meghalt a terrorcselekményben. A korábban azeri állampolgárságúnak gondolt nő azonosítása befejeződött, személyazonosságát egyértelműen tisztázták - tette hozzá a főkonzulátus egyik munkatársa a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva.



E két bejelentéssel 26-ra emelkedett a külföldi halálos áldozatok száma. Az Anadolu török hírügynökség vasárnap késő este még 24 külföldi halálos áldozatról tudott.



Az érintett országok hivatalos közlései alapján a már azonosított külföldi halottak között van öt szaúdi, három-három jordániai, libanoni, illetve iraki állampolgár, egy tunéziai és egy francia-tunéziai, két marokkói, két indiai, egy líbiai, egy belga-török, valamint egy izraeli, egy kuvaiti, egy kanadai és egy orosz állampolgár.



A 39 halálos áldozat mellett összesen 69 sebesültet ápolnak kórházban, négy ember állapota súlyos.



A magyar külügyi tárca vasárnap déltájban azt közölte, hogy információi szerint nincs magyar érintettje az isztambuli terrorcselekménynek.



Több mint 24 órával a gyilkos támadás után a török rendőrség még mindig keresi a merénylőt, aki hajnali negyed kettőkor behatolt a Boszporusz szoros európai partján található felkapott táncos szórakozóhelyre, és tüzet nyitott az ott mulató 7-800 vendégre.



Egy szemtanú korábbi közlése szerint a lövöldözés 10-15 percig tartott, és az elkövető ezalatt körülbelül 50-60 lövést adott le sorozatlövő fegyveréből. Az NTV török hírtelevízió legfrissebb értesülése szerint azonban a merénylő hét perc alatt 120-180 lövést adott le, mielőtt megváltoztatta öltözetét, és fegyverét hátrahagyva elmenekült a helyszínről.



A támadás akkor ért véget, amikor a török különleges erők megrohanták az épületet.



A Dogan török sajtóügynökség által megkérdezett szemtanúk szerint a támadó arabul kiabált. Eddig azonban egyetlen szervezet sem jelentkezett a terrorcselekmény kitervelőjeként.



Bár két előző decemberi merénylet elkövetését is a Kurdisztáni Szabadság Sólymai (TAK) kurd szélsőséges szervezet vállalta magára, Murat Karayilan, a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) egyik vezetője vasárnap kizártnak nevezte, hogy bármilyen kurd erőnek köze lenne a Reina Klub elleni támadáshoz.