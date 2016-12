Egy nappal Carrie Fisher után anyja, Debbie Reynolds is meghalt

Meghalt szerdán Los Angelesben Debbie Reynolds énekes-színésznő, az 50-es, 60-as évek hollywoodi musicaljei és vígjátékai, köztük az Ének az esőben sztárja, az előző nap elhunyt Carrie Fisher színésznő anyja. Ezt fia, Todd Fisher jelentette be.A 84 éves Reynoldsot nagyon megviselte lánya halála, szerda délután az ő temetésének szervezésével foglalkozott, amikor stroke-ot kapott, ezért sürgősen beszállították a Cedars-Sinai kórházba. Nem sokkal később elhunyt.Todd Fisher beszámolt arról, hogy anyja halála előtt azt mondta: hiányzik neki a lánya, vele akar lenni.Halálhírére sokan a közösségi médiában azt írták: "megszakadt a szíve".Debbie Reynolds 1950 és 1967 között több mint 30 filmben szerepelt, olyan férfi partnerek oldalán jelent meg a filmvásznon, mint Gene Kelly, Frank Sinatra, Tony Curtis vagy Fred Astaire. A sokoldalú tehetségű sztár Az elsüllyeszthetetlen Molly Brown című musical főszerepéért 1964-ben Oscar-jelölést kapott és 1973-ban Tony-díjra is jelölték az Irene című Broadway-musicalben nyújtott alakításáért.A 16 évesen egy szépségversenyen felfedezett Reynolds még nyolcvanévesen is dolgozott, Steven Soderbergh Túl a csillogáson című, 2013-as filmjében is szerepelt.Az utóbbi egy évben azonban megrendült az egészsége. Tavaly az amerikai filmakadémia Jean Hersholt Humanitárius díjával tüntették ki, de a díszvacsorán nem tudott részt venni.