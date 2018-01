Egy nappal Ferenc pápa chilei látogatása előtt megtámadtak egy templomot

Templomot támadtak meg ismeretlenek Chile középső részén vasárnap egy nappal Ferenc pápa látogatása előtt - közölte a helyi sajtó.



Csak kisebb károk keletkeztek a Szent Augusztin templomban a fővárostól, Santiagótól 70 kilométerre északra fekvő Melipilla településen - írta az Emol hírportál.



Az incidenst szombaton négy templom elleni - gyújtogatással kísért - támadás előzte meg, további két esetben a tetteseknek nem sikerült lángra lobbantani a templomépületet.



A vasárnap történt gyújtogatásnál az elkövetők egy festékszóróval írt feliratot hagytak hátra, az állt rajta, "Az egyetlen templom, amelyik fényt hoz, az amelyik lángban áll". Hasonló feliratok jelentek meg templomi épületeken Spanyolországban az 1936-1939-es polgárháború idején.



A hatóságok azt gyanítják, hogy a szombati gyújtogatások mögött a mapuche indián törzs emberei állhatnak, akik az ország déli részén a földkisajátítások ellen tiltakoznak. A támadók a pápai látogatásra vonatkozó írásokat is hátrahagytak a helyszínen. Ebben veszélyesen megfenyegették a katolikus egyházfőt.



A pápa január 15. és 18. között tesz apostoli látogatást Chilében. A főváros mellett meglátogatja Temuco déli várost, ahol misét mutat be, illetve találkozik mapuche lakosokkal. Felkeresi egyben az ország északi részén fekvő Iquique várost is. A Santiago de Chilében kedden tartandó miséjére több mint félmillió résztvevőre számítanak.