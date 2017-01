Egy német város juttatásokkal visszaélő menedékkérők után nyomoz

Jörn Memenga elmondása szerint az esetek többsége olyan szudáni menekültekhez köthető, akik több százezer menedékkérővel együtt 2015 nyarán érkeztek Németországba. A Norddeutscher Rundfunk (NDR) nevű regionális közszolgálati médiatársaság által feltárt csalások értéke Memenga becslése szerint összességében több millió euróra (több száz millió forint) rúghat.



A hamburgi központú NDR első, ezzel foglalkozó riportja szerint az érintett menekültek többször is regisztráltatták magukat, hogy több helyről is hozzájussanak a szociális segélyhez.



A braunschweigi vizsgálóbizottság elnöke szerint az elkövetők többsége három-négy helyen jelentkezett be, különböző személyi adatokkal. "Volt, hogy szakállt növesztettek, de esetenként csak szemüveget öltöttek magukra, vagy rövidebbre vágták a hajukat, de mindig különböző vezetéknevet használtak." A túlterhelt köztisztviselők nem jöhettek rá a csalásra - állította Memenga, felidézve, hogy a menekültválság csúcsidőszakában naponta kétezer embert regisztráltak.



Memenga azt mondta, hogy az elkövetők egyike 12 nevet használt, és így mintegy 45 ezer euró (közel 14 millió forint) jogtalan támogatást kapott.



A 250 ezer lakosú alsó-szászországi város ügyésze szerint valószínűtlen, hogy az elkövetők bármelyikét is bíróság elé tudnák állítani. "Mire hamis személyazonosságukat leleplezték, legtöbbjük már továbbállt" - mondta Julia Meyer.