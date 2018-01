Egy szövetségi bíró felfüggesztette Donald Trump rendeletét a bevándorlógyermekeket védő program befejezéséről

Felfüggesztette Donald Trump amerikai elnöknek a bevándorlógyermekeket védő program (DACA) befejezéséről szóló rendeletét helyi idő szerint kedden egy kaliforniai szövetségi bíró.



William Alsup bíró a per végéig függesztette fel a rendelet végrehajtását.



Az Elhalasztott Intézkedés a Gyermekkorban Érkezettekért (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) nevű programot még 2012-ben Barack Obama elnök hívta életre rendeleti úton. Lényege, hogy akiket gyerekként a szüleik vittek az Egyesült Államokba, azok kérhetik, hogy ne toloncolják ki őket.

A DACA-ban mintegy 800 ezer, elsősorban mexikói és latin-amerikai vesz részt, akik most már többségében fiatal felnőttek.



A kaliforniai bíró most hangsúlyozta, a DACA-t támogató ügyvédek világosan kimutatták, hogy a fiatal bevándorlók "hihetően komoly és jóvátehetetlen károkat" szenvednének. Hozzátette, ezeknek az ügyvédeknek nagy esélyük van arra, hogy a perben nyerjenek.



Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a programot. Indoklása szerint Obama a kongresszus megkerülésével hozta létre, ezért nem lehet sikeresen megvédeni a bíróságokon.



Az igazságügyi minisztérium kedden azt állította, hogy a kaliforniai bíró döntése nem változtat azon a tényen, hogy Obama törvénytelenül kerülte meg a törvényhozást, a tárcának jogában áll megszüntetni.



Devin O'Mallay szóvivő közölte, az igazságügyi tárca folytatja álláspontjának erőteljes védelmét, és véleményét fenntartja a további pereskedésekben.



A program visszavonása Donald Trump elnök egyik választási ígérete volt. Tavaly szeptemberben Trump közölte: visszavonja a programot, amely fél év múlva megszűnik, és addigra a kongresszusnak átfogó törvényt kell kidolgoznia a helyzet rendezésére. A demokraták egyhangúlag elítélték a bejelentést és a republikánusok is megosztottak a kérdésben.