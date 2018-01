Egy újabb ikon távozott - Meghalt Dolores O´Riordan, a The Cranberries énekesnője

A The Cranberries 2017-ben turnéra indult Európában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, de májusban, az európai turné kezdete után nem sokkal, törölték a további európai és amerikai időpontokat az énekesnő egészségi állapota miatt. A zenekar hivatalos honlapja szerint a O'Riordannak hátproblémái voltak.







Az énekesnő 2014-ben húszévnyi házasság után vált el Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akitől három gyereke született - Taylor Baxter, Molly Leigh és Dakota Rain. Dolores O'Riordan bipoláris zavarban szenvedett, 2014-ben egy repülőtéri incidens miatt bírósági ítéletet is hoztak ellene.

Az énekesnőt Londonban érte a halál hétfőn. Részleteket ezzel kapcsolatban egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, csak annyit, hogy Dolores O'Riordan stúdiómunkálatok miatt tartózkodott a brit fővárosban."A családtagokat letaglózta a hír, magánéletük tiszteletben tartását kérték ebben a nehéz időben" - hangsúlyozta O'Riordan sajtósa.Az 1971-ben Limmerickben született énekesnő, aki gitározott is, 1989-ben hirdetés útján csatlakozott Noel Hogan és Mike Hoganhoz az akkori még Cranberry Saw Us néven futó együttesben.A The Cranberries albumaiból világszerte több mint negyvenmillió példányt adtak el, legnagyobb slágereik közé tartozott a Zombie, a Linger, a Salvation vagy épp az Animal Instinct.Az O'Riordan különleges hangja és ír akcentusa által meghatározott dalokkal a The Cranberries óriási sikereket ért el az Atlanti-óceán mindkét oldalán.A Linger bejutott az amerikai és ír top 10-es slágerek közé, az Egyesült Királyságban a top 14-be.Tavaly a The Guardian brit lapnak adott interjúban az énekesnő elmondta, a slágert az inspirálta, hogy valaki "nyilvánosan dobta egy diszkóban. Minden olyan drámai, amikor 17 éves vagy, ezt ömlesztettem bele a dalba".Az 1994-es No Need to Argue című lemez vezető dala, a Zombie a zenekar új oldalát mutatta meg. A nehéz, himnuszszerű dal az észak-írországi konfliktus erőszakos eseményeire reflektált, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) terrorszervezet 1993-as warringtoni merényletének a hatására íródott, amely megölte a hároméves Jonathan Ballt és a 12 éves Tim Parryt.A No Need to Argue 17 millió példányban kelt el, a '90-es évek egyik legnagyobb alternatív bandájává téve a The Cranberriest. A zenekar 2008-tól rövid szünetet tartott.Dolores O'Riordan szólólemezeket is megjelentetett, Are You Listening? címmel 2007-ben és No Baggage címmel 2009-ben.