Egyelőre nem beszél megelőző csapásmérésről Észak-Koreára Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök csütörtöki nyilatkozatában kijelentette, hogy az Egyesült Államok egyelőre "nem beszél" megelőző csapásmérésről Észak-Koreára.



Az elnök a bedminsteri (New Jersey) golfklubjában - ahol nyári szabadságát tölti - Mike Pence alelnökkel együtt jelent meg az újságírók előtt, és rövid nyilatkozatot tett.



Donald Trump figyelmeztette Észak-Koreát, hogy ha bármit is lép, vagy támadást tervez az Egyesült Államok és szövetségesei ellen, akkor "legyen nagyon ideges", mert "olyan bajba kerülhet, mint korábban kevés más nemzet". Hangsúlyozta, hogy keddi kijelentése, miszerint "tüzet és haragot" zúdít Észak-Koreára, "talán nem volt eléggé kemény". Majd hozzátette: Phenjan "hosszú évek óta ezt csinálja országunkkal, és már ideje volt, hogy valaki felemelje szavát ennek az országnak a népéért és más országok népeiért is".



Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy Washington továbbra is számol a feszültség tárgyalásos enyhítésével és a konfliktus ily módon történő rendezésével.



Amikor az egyik újságíró azt firtatta, hogy várható-e megelőző csapásmérés Észak-Koreára, Trump határozottan kijelentette: "erről nem beszélünk soha, majd meglátjuk, mi történik".



Trump ismét kifejtette, hogy Kína tehetne többet is a helyzet rendezése érdekében, de az az érzése, hogy Peking a jövőben aktívabb lesz ez ügyben.



A rövid sajtótájékoztatón bejelentette azt is, hogy "szükségállapotot" fog kihirdetni a kábítószerek és opiáttartalmú szerek terjedése miatti országos válság enyhítésére, de ennek részleteiről egyelőre nem mondott semmit.



Donald Trump a sajtóértekezlet előtt konzultációt tartott nemzetbiztonsági tanácsadóival. Erről külön tájékoztatta az újságírókat. Kifejtette, hogy az afganisztáni háború új stratégiáját illetően nemsokára döntést hoz.



Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó változatlanul élvezi a bizalmát. Ezt az állásfoglalását megfigyelők különösen fontosnak tartották, sajtójelentések szerint ugyanis a Fehér Ház stratégiai tanácsadója, Steve Bannon McMaster eltávolítását szorgalmazza, éppen az afganisztáni háborúban követendő új stratégia miatti nézetkülönbségükre hivatkozva.



Iránnal kapcsolatban az elnök ismét hangot adott azon véleményének, hogy az iszlám köztársaság nem tartja be az atomalku "szellemiségét".



Moszkva döntéséről, miszerint az oroszországi amerikai képviseletek munkatársainak létszámát 775 fővel csökkenteni kell, megjegyezte: "úgyis megpróbáltuk csökkenteni a bérköltségeket, így nagyon hálás vagyok, hogy ezektől az alkalmazottaktól most megválhatunk. Nincs reális oka, hogy visszavegyük őket."