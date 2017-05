Egyelőre nem találtak rasszista indítékot a római cigánycsalád lakókocsijának felgyújtása mögött

A nyomozás tovább folyik - közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a szakértők munkáját a biztonsági kamera felvételei segítik.



A lakókocsit szerdára virradóra gyújtották fel. A család tíz tagja megmenekült, de egy 4, egy 8 és egy 20 éves lány bennégett a járműben. A nyomozók a helyszínen egy Molotov-koktél maradványaira bukkantak.



Az olasz média csütörtökön arról számolt be, hogy a romacsalád gyakran összekapott más családokkal, ami miatt el kellett költözniük lakókocsijukkal a Róma peremén található Centocelle egyik bevásárlóközpontjának parkolójába.



Sergio Mattarella olasz elnök elítélte a gyújtogatást, és Ferenc pápa is együttérzéséről biztosította az áldozatok hozzátartozóit.



Olaszországban mintegy 170 ezer cigány él, többségük állandó lakóhellyel és munkahellyel is rendelkezik, ugyanakkor a kisebbség ismételt támadások célpontja.