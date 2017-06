Egyelőre nem tudják megerősíteni, hogy az IÁ vezetőjével végzett a bombatámadás

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen létrejött, amerikai vezetésű katonai szövetség egyelőre nem tudja megerősíteni a szervezet vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdadinak a halálhírét - tudatta a koalíció szóvivője pénteken.



Ryan Dillon ezredes közleményében azt írja: "jelenleg nem tudjuk megerősíteni ezeket a jelentéseket".



Jeff Davis, a Pentagon szóvivője emellett közölte: nem rendelkeznek olyan információkkal, amelyek alátámasztanák az orosz állításokat, miszerint bombázás végzett volna az iszlamisták vezetőjével.



A Washingtonnal szövetséges iraki vezetés szintén szkeptikusnak mutatkozott Bagdadi halálhírét illetően. Az iraki hadsereg egyik ezredese a Reuters brit hírügynökségnek elmondta: a szélsőségesek vezére az orosz védelmi tárca által említett időpontban feltehetőleg nem tartózkodott Rakkában. Az ezredes úgy vélekedett, valószínűleg Bagdadi egyik társa vesztette életét a légi támadás során.



Az iraki hírszerzés egyik tagja rámutatott: Oroszország eddig nem tájékoztatta Irakot Bagdadinak a haláláról, ugyanakkor vizsgálják az erre vonatkozó értesüléseket.



Az orosz védelmi minisztérium nem sokkal korábban jelentette be: ellenőrzi azt az értesülést, amely szerint az orosz légierő egy Rakka melletti csapásával május végén megölte Bagdadit.

Az orosz harci gépek május 28-án a szíriai Rakka déli elővárosában egy parancsnokságra mértek csapást, ahol az IÁ vezetői éppen arról tanácskoztak, hogy miként vonják ki Rakkából a terrorszervezet fegyvereseit az úgynevezett déli folyosón.



Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a tanácskozáson jelen volt Bagdadi is, aki a légicsapás következtében meghalt. Az értesülést több csatornán keresztül is ellenőrzik.

A tárca hozzáfűzte, hogy az orosz fegyveres erők Rakka déli elővárosában május végén az IÁ több magas rangú parancsnokát és mintegy 330 középszintű harctéri parancsnokát, valamint harcosát likvidálták.