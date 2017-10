Egyhónapos csecsemő halt éhen Kelet-Gútában

Az éhezés miatt haldokló csecsemőről készült felvételek rámutattak arra, hogy még több élelmiszert és ellátmányt kell juttatni a Damaszkusz melletti, a szíriai kormányerők által körbezárt, jórészt lázadók uralta Kelet-Gúta térségbe - közölték az ENSZ különböző szervezetei szerdán.A szíriai fővárost körülölelő Kelet-Gútát a kormányerők évek óta tartják ostrom alatt. Az említett felvételek a haldokló egyhónapos csecsemőről bejárták a sajtót és a közösségi oldalakat. Értesülések szerint a csecsemő vasárnap elhunyt, halálát az éhezésen kívül különféle egészségügyi problémák is okozták.A Szíriában kiterjedt megfigyelő hálózattal rendelkező, nagy-britanniai székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű civil szervezet közölte: egy másik gyermek is meghalt éhezés miatt a hétvégén Kelet-Gútában.Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) közlése szerint több mint 1100 gyermek szenved tartós éhínség miatt. Juliette Touma, az UNICEF szóvivője figyelmeztetett, hogy ha hamarosan nem jut segély a térségbe, még több gyermek is az éhenhalás szélére kerülhet.Az ENSZ-szervezet arra a következtetésre jutott, hogy az alultápláltság egyre súlyosabb problémává válik a becslések szerint 400 ezer embernek otthont adó, ostromgyűrűbe zárt térségben.Legutóbb szeptemberben jutott be Kelet-Gútába segély az UNICEF és az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) által. A segélymunkások mintegy 25 ezer embernek elegendő gyógyszert és élelmiszert vittek a térségbe, de mint mondták, a segélyszállítmány nem volt elegendő mindenkinek.Idén az ENSZ eddig csak hat alkalommal tudott segélyszállítmányokat eljuttatni Kelet-Gútába. A WFP egyik szóvivője elmondta: a térségbe egyre nehezebben lehet eljutni, az élelmiszerhiány pedig ennek megfelelően súlyosbodik.A szóvivő kifejtette, hogy mivel nem tudnak megfelelő rendszerességgel ellátmányt biztosítani a térségnek, az ott még elérhető termékek ára jelentősen emelkedik. Ezért az ostromzár alatt élő családok nem feltétlenül tudják megengedni maguknak az alapvető élelmiszereket.