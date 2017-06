Egyiptom kitiltja légteréből a katari gépeket, leállt az élelmiszerszállítás, a FIFA nem aggódik a vb miatt

Egyiptom kitiltja légteréből a katari gépeket, leállt az élelmiszerszállítás



Egyiptom helyi idő szerint kedd reggel 6 órától határozatlan időre kitiltja a légteréből a katari gépeket - közölte hétfő délután az egyiptomi polgári repülési minisztérium pár órával az után, hogy több arab országgal együtt Egyiptom is megszakította diplomácia kapcsolatait Katarral.



A tárca tájékoztatása szerint nem csak a katari, hanem más, Katarból induló gépek sem léphetnek be kedd reggeltől Egyiptom légterébe.



A katari állami Qatar Airways az Arab-öböl térségének egyik legjelentősebb légitársasága, amely több mint 150 városba repül, és mintegy 24 ezer embert foglalkoztat világszerte.



Katar egy félszigeten fekszik az Arab-öböl nyugati felén. Szárazföldön csak Szaúd-Arábiából közelíthető meg.

Ám miután Szaúd-Arábia és szövetségesei megszakították diplomáciai kapcsolatukat Dohával, Rijád a határt is lezárta, pedig Katar élelmiszerellátása teljes mértékben a Szaúd-Arábiából, közúton behozott élelmiszerszállítmányoktól függ. Az al-Dzsazíra arab hírtelevízió tudósítása szerint a lezárt határon feltorlódtak a teherautók. Irán már jelezte: 12 órán belül képes a tengeren keresztül élelmiszert szállítani Katarba.



Vasárnap éjjel és hétfő reggel Szaúd-Arábia és szövetségesei, összesen immár 7 ország sorra jelentette be, hogy felmondják diplomáciai kapcsolataikat Katarral. Azt állítják, hogy Doha terroristákat támogat, illetve beavatkozik a belügyeikbe. Katar tudatta: hazugságkampány indult ellene, s az állításokból semmi nem igaz.



A FIFA nem aggódik a 2022-es katari világbajnokság miatt



A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hivatalos levélben közölte, folyamatosan kapcsolatban áll a szervezőkkel és az országgal hétfőn történtek ellenére sem aggódik a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság miatt.



A FIFA azt követően adott ki közleményt, hogy az arab térség államai közül Bahrein, Szaúd-Arábia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral.



"Folyamatos kapcsolatban vagyunk a szervezőbizottsággal, és minden előkészület a terveknek megfelelően halad" - áll a levélben.



Az ország labdarúgó-válogatottja - mely az öt év múlva esedékes eseményen házigazdaként biztosan részt vehet - még harcban van a jövő évi, oroszországi világbajnok szereplésért is, ám három fordulóval a selejtezősorozat vége előtt csoportjának utolsó helyén áll és csupán matematikai esélye van, hogy kvalifikálja magát a világbajnokságra.



Irán párbeszédre szólította fel Katart és szomszédait



Irán párbeszéd megkezdésére szólította fel hétfőn Katart és szomszédait, hogy rendezzék nézeteltéréseiket azt követően, hogy immár hét ország szakította meg diplomáciai viszonyát az emírséggel.



Bahrám Kászimi iráni külügyi szóvivő közleményében hangsúlyozta: "a régió országai közötti különböző nézeteltéréseket, beleértve a Katar és három szomszédja közötti aktuális problémákat nem lehet másképpen rendezni, mint politikai és békés eszközökkel, a felek közötti őszinte párbeszéddel".



Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Jemen, Líbia, a Maldív-szigetek és Szaúd-Arábia hétfőn mondta fel a diplomáciai viszonyt Katarral belügyeikbe való beavatkozásra, nemzetbiztonsági okokra, terrorszervezetek támogatására és egyéb okokra hivatkozva.



Közben Katar felszólította az emírségekben élő vagy ott tartózkodó állampolgárait, hogy tegyenek eleget a dubaji döntésnek, és 14 napon belül hagyják el az országot.



Katar szerint igazságtalan, hogy az arab országok megszakították vele a diplomáciai kapcsolatokat



Katar szerint igazságtalan és megalapozatlan, hogy az arab országok megszakították vele a diplomáciai kapcsolatokat, és hazugságkampánnyal igyekeznek gyámság alá helyezni - közölte hétfőn a közel-keleti emírség külügyminisztériuma.



A tárca közleménye szerint Katar, amely tagja az Öböl menti Együttműködési Tanácsnak, elkötelezett a szervezet alapokmányának betartása mellett, tiszteletben tartja más országok szuverenitását, és nem avatkozik azok belügyeibe.



Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Jemen és Szaúd-Arábia hétfőn mondta fel a diplomáciai viszonyt Katarral, belügyeikbe való beavatkozásra, nemzetbiztonsági okokra, valamint terrorszervezetek támogatására hivatkozva.



A katari hatóságok úgy vélekedtek, hogy tájékoztatási kampány folyik ellenük azzal a céllal, hogy kárt okozzanak közel-keleti érdekeltségeinek. Ez utóbbival kapcsolatban kiemelték, megtesznek minden szükséges ellenintézkedést annak érdekében, hogy a történtek ne legyenek hatással az ország gazdaságára és a lakosok életvitelére. Ezzel összefüggésben egyben sajnálattal szóltak arról, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is lezárta a vele szomszédos határokat és légtereket.



Katar apró félszigeten fekszik az öböl nyugati partján, szárazföldön csak Szaúd-Arábia felől érhető el.



Több állam megszakította a diplomáciai kapcsolatot Katarral



Bahrein, Szaúd-Arábia, Egyiptom és az Egyesült Arab Emírségek megszakította hétfőn diplomáciai kapcsolatait Katarral, Rex Tillerson amerikai külügyminiszter arra szólította el a térség országait, igyekezzenek rendezni nézeteltéréseiket és maradjanak egységesek.



Bahrein a többi között azzal vádolja Katart, hogy a terrorizmust támogatja és beavatkozik a belügyeibe. Bahrein szerint a katari sajtó uszítást végez, az állam pedig Iránhoz köthető fegyveres terrorcsoportokat segít és pénzel, hogy felforgató akciókat hajtsanak végre, és káoszba taszítsák Bahreint.



A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a bahreini nagykövetséget Dohában 48 órán belül bezárják, és ennyi idő áll rendelkezésre a katari diplomatáknak is Bahrein elhagyására.



Az állami hírügynökség rövid közleménye szerint Bahrein a légi és a tengeri összeköttetést is megszakítja Katarral, állampolgárait pedig felszólította, hogy 14 napon belül hagyják el a szomszédos államot.



Szaúd-Arábia nemzetbiztonsági okokra hivatkozva szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat, valamint a földi, a légi és a tengeri összeköttetést Katarral. A szaúdi állami hírügynökség hozzátette: a szélsőségesség és a terrorizmus veszélyétől akarják megóvni a királyságot.



Rijád arra sürgette a "baráti" országokat, hogy cselekedjenek hasonlóképpen.



Bejelentette azt is, hogy kivonják a katari erőket a jemeni polgárháborúban harcoló szaúdi vezetésű katonai koalícióból.



A másik két ország közül Egyiptom azzal indokolta a diplomáciai kapcsolatok megszakítására vonatkozó döntését, hogy Katar terrorszervezeteket támogat, köztük az Egyiptomban betiltott Muzulmán Testvériség mozgalmat.



A külügyi tárca közleménye szerint nemzetbiztonsági érdekekből lezárják az észak-afrikai ország légterét és kikötőit a katari áru- és utasforgalom előtt.



Az Egyesült Arab Emírségek pedig azt vetette Katar szemére, hogy aláássa a térség biztonságát. A WAM helyi hírügynökség szerint a katari diplomatáknak 48 órát adtak az Egyesült Arab Emírségek elhagyására, mivel - az indoklás szerint - "terrorista, szélsőséges és felekezeti szervezeteket támogatnak, pénzelnek".



Katar egyelőre nem reagált a négy állam bejelentésére.



Rex Tillerson amerikai külügyminiszter arra szólította el a Perzsa-(Arab-)öböl menti térség országait, igyekezzenek rendezni nézeteltéréseiket és maradjanak egységesek. Az ausztráliai Sydneyben tartózkodó politikus hangsúlyozta, a feleket arra bátorítja, tárgyalóasztal mellett vitassák meg nézeteltéréseiket. A washingtoni diplomácia vezetője egyben felajánlotta, kész közvetíteni a felek között. Mint mondta, fontos hogy egységes maradjon az Öböl menti Együttműködési Tanács.



Hozzátette ugyanakkor véleménye szerint a kialakult konfliktus nem befolyásolja jelentősen a térségbeli, valamint az egész világon megvalósuló terrorizmus elleni küzdelmet.



Katar és a Perzsa-(Arab-)öböl menti többi állam közötti vita a katari állami hírügynökség elleni állítólagos kibertámadást követően mérgesedett el. Doha ugyanis azt állította május végén, hogy hackerek vették át az irányítást hírügynöksége felett, és a katari emírnek tulajdonított hamis híreket közöltek Iránról és Izraelről. A környező államok haragosan reagáltak, blokkolva a katari székhelyű médiát, a többi között a dohai al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió műsorát is.