Egyiptomba érkezett Ferenc pápa

A katolikus egyházfőt Seríf Iszmáil egyiptomi miniszterelnök és magas rangú keresztény egyházi vezetők fogadták a kairói repülőtéren. Az egyiptomi látogatás A béke pápája a béke Egyiptomában jelmondatot kapta.



A látogatás programjának vatikáni bemutatásakor Greg Burke szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy az egyiptomi útnak hármas üzenete van: pásztori út, mivel Ferenc pápa az országban élő katolikus közösséggel is találkozik, amely az egyiptomi lakosságnak 0,28 százalékát teszi ki. Ökumenikus látogatás, mivel az egyházfő a kopt keresztényeket is felkeresi, valamint vallásközi, hiszen Ferenc pápa az Egyiptom 89 százalékát képviselő muzulmánokkal is találkozik.