Egyperces csenddel adóztak a hirosimai atomtámadás áldozatai emlékének Japánban

Japánban egyperces csenddel adóztak hétfőn a hirosimai atomtámadás áldozatai emlékének az első atombomba ledobásának 73. évfordulóján. Abe Sindzó miniszterelnök megemlékező beszédében kijelentette: egyre nő a különbség az atomhatalmak és az atomfegyverrel nem rendelkező országok között.



Helyi idő szerint 8.15 perckor az egész országban egységesen tisztelegtek a több tízezer halálos áldozat előtt, akinek az élete 1945. augusztus 6-án abban a percben véget ért, amikor az Enola Gay nevű B-29-es amerikai bombázó ledobta a városra a Little Boy (Kisfiú) nevű atombombát. Sérüléseik és a radioaktív sugárzás miatt 1945 végéig összesen 140 ezer ember halt meg a hirosimai atomtámadás következtében.



Hirosimában, a Béke Emlékparkban Matszui Kadzumi, a város polgármestere azt mondta: olyan világot kell teremteni, amelyben nincsenek atomfegyverek. Kifejtette, a világban több mint 14 ezer nukleáris robbanófej van, amelyek miatt megismétlődhet Hirosima tragikus története. Egyes országok ünnepélyesen hivatkoznak nemzeti érzületükre, miközben nukleáris fegyvereik modernizációjával foglalkoznak, ahelyett, hogy a nukleáris leszerelés útjára lépnének - hangoztatta.



Abe kormányfő beszédében kevésbé éles hangnemet ütött meg, és ez tükrözi, hogy mennyire megosztott a japán társadalom a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban. Japán nem írta alá tavaly azt az ENSZ-egyezményt, amely betiltja az atomfegyverek gyártását, tárolását és bevetését, hasonlóan több más országhoz, amely arra hivatkozik, hogy Észak-Korea nukleáris fenyegetést jelent.



"Az utóbbi években egyértelművé vált, hogy nagy különbség van az egyes országok között a az atomfegyverek számának csökkentéséhez való hozzáállásukban" - mondta Abe, anélkül, hogy utalt volna az ENSZ-egyezményre. "Hazánk türelmesen azon van, hogy híd legyen a két országcsoport között, és élére álljon a nemzetközi közösség erőfeszítéseinek" - tette hozzá a kormányfő.



A hirosimai önkormányzat adatai szerint idén 85 országból érkeztek a megemlékezésre, többek között az Európai Unióból, a nukleáris nagyhatalmaktól - az Egyesült Államokból, Franciaországból, Nagy-Britanniából és Oroszországból - és számos más országból. Kína nem képviseltette magát a rendezvényen, míg Törökország és Mianmar delegáltjai először vettek részt. Összesen 157 országba küldtek meghívót az eseményre.



A hirosimai támadás után három nappal, augusztus 9-én az Egyesült Államok Nagaszakira is atomcsapást mért, hat nappal később pedig Japán letette a fegyvert, és a második világháború véget ért. A két nukleáris csapásban több mint kétszázezren haltak meg, többségük civil volt.



Azóta is vitatott kérdés, hogy szükség volt-e a Japánra mért két atomcsapásra. Az Egyesült Államok szerint számtalan katona és civil életét mentették meg az atomcsapások azáltal, hogy a japán szigeteken folytatott elhúzódó harcok helyett a háború gyakorlatilag másfél héttel a hirosimai atomtámadás után véget ért. Ekkor ugyanis még Japán korántsem állt végleg vesztésre; a császár uralma alá tartozott Kína nyugati része, a Koreai-félsziget, a mai Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Thaiföld, Indonézia és a Fülöp-szigetek egy része is.