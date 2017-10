Egyre több eljárás indul terrorgyanú miatt Németországban

A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) kimutatása szerint a szélsőséges iszlamizmus leginkább elterjedt németországi irányzata, a szalafizmus követőinek száma az idén elérte a 10 300-at. A hivatal terrorcselekmény elkövetésére hajlamos személyként tart számon 705 iszlamistát, őket fokozott megfigyelés alatt tartják. További nagyjából 1870 ember tartozik abba a körbe, amelyből újabb potenciális iszlamista terroristák vagy terrorcselekmények támogatói kerülhetnek ki.

Megsokszorozódott a terrorgyanú miatt indított eljárások száma Németországban, a szövetségi legfelsőbb ügyészség az idén már 900-nál is több eljárást indított, szemben a tavalyi 250-nel - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap. Peter Frank szövetségi legfőbb ügyész szerint az új ügyek száma az év végére az ezret is elérheti.Az esetek számának meredek emelkedését mutatja, hogy 2013-ban még csak 68 eljárást indított terrorgyanú miatt szövetségi legfőbb ügyészség. A növekedés túlterheli a terrorista szervezetek, tagjaik és támogatóik elleni eljárások irányításáért felelős hatóságot, ezért az idén nagyjából 300 ügyet átadtak a tartományi ügyészségeknek, hogy a legfontosabb esetekre összpontosíthassák erőiket.Az idei esetek túlnyomó többsége, több mint 800 eljárás az iszlamista terrorizmussal kapcsolatos. Két fő típus van, az egyik a terrorszervezetben viselt tagság vagy terrorszervezet támogatásának gyanúja miatt indított eljárások csoportja. Ez jellemzően az Iszlám Állam, az al-Kaida vagy a szomáliai al-Shabaab terrorista szervezet, illetve az afganisztáni tálibok kötelékében vagy környezetében, Németországon kívül végzett tevékenységre - vérengzésekre, háborús bűncselekményekre - vonatkozik. A másik fő típus az állam elleni súlyos bűncselekmény - terrorcselekmény - előkészítésének gyanúja miatt indított eljárások csoportja.A BfV kimutatása szerint eddig nagyjából 950 szélsőséges iszlamista utazott Németországból Szíriába vagy Irakba, hogy csatlakozzon a dzsihadistákhoz. Nagyjából egyharmaduk már visszatért Németországba, legkevesebb 150-en pedig meghaltak. Az egész csoportot együttvéve a nők arányát 20 százalék körülire teszik, a kiskorúak arányát pedig 5 százalékra. A kiskorúakkal kapcsolatban Hans-Georg Maassen, a BfV vezetője a napokban figyelmeztetett, hogy megjelenhet Németországban az iszlmaista dzsihadisták egy újabb típusa, a Közel-Keleten terroristának nevelt gyermekek csoportja, amelyből kifejlődhet az iszlamista terroristák új nemzedéke.