Egyre több minden derül ki ifj. Trump és az orosz ügyvédnő találkozójáról

Egy orosz-amerikai lobbista és korábbi szovjet kémelhárító is részt vett ifjabb Donald Trump és Natalja Veszelnyickaja orosz jogász tavaly nyári találkozóján - jelentette pénteken az amerikai NBC hírtelevízió.



A csatorna nem nevezte meg az illetőt, aki a híradás szerint tagadja, hogy jelenleg bármilyen kapcsolata lenne bármelyik orosz hírszerző szolgálattal. Annyit tudni róla, hogy a szovjet hadseregben szolgált, majd kivándorolt az Egyesült Államokba, és orosz-amerikai kettős állampolgársággal rendelkezik.



Az amerikai elnök legidősebb fia a héten hozott nyilvánosságra egy levelezést, melynek tanúsága szerint tavaly júniusban, az apja elnökjelöltté választása utáni napokban abban a tudatban találkozott Veszelnyickajával, hogy a nő terhelő információkat adhat át neki apja választási ellenfeléről, Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltről.



Az NBC híradása szerint az orosz-amerikai lobbista Veszelnyickaja kíséretében érkezett a találkozóra, amelyen jelen volt Jared Kushner, az amerikai elnök veje és Paul Manafort, Trump korábbi kampányfőnöke is.



Alan Futerfas, az ifjabbik Donald Trump egyik ügyvédje az NBC-nek megerősítette, hogy valóban részt vett a New York-i találkozón a lobbista, aki Emin Agalarov orosz énekes és feltehetően Natalja Veszelnyickaja egy barátja. Agalarov az egyik ügyfele Rob Goldstone zenével foglalkozó reklámszakembernek, aki a hírek szerint megszervezte a találkozót az orosz jogász és az ifjabbik Trump között.



Futerfas elmondta, hogy a találkozón beszélgetett a lobbistával, aki amerikai állampolgár, és határozottan állította, hogy nem az orosz kormánynak dolgozik. Az ügyvéd szerint - bár biztonsági okokból ellenőrizték a neveket - az ifjabbik Donald Trump semmit nem tudott az illető hátteréről a találkozó idején.



Arra a kérdésre, hogy most már ismerve a lobbista hátterét, nincsenek -e aggályai a Trump Towerben folytatott megbeszélés miatt, határozott nemmel válaszolt.



Az NBC azt is megemlítette, hogy Veszelnyickaja egy interjúban tagadta, hogy bármi köze lenne a Kremlhez, és határozottan azt állította, hogy a találkozón az Oroszország elleni amerikai szankciókról akartak beszélni, nem pedig az amerikai elnökválasztási kampányról.