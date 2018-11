Egyre valószínűbb, hogy legalább 2021-ig még várni kell az óraátállítás megszűnésére

Az ügyben illetékes tagállami miniszterek december elején tartandó tanácskozására készített beszámoló alapján tagállami fenntartások miatt nem tartható az Európai Bizottság azon terve, hogy 2019-ben állítsák át utoljára az órákat az EU-ban. Ezért legkorábban 2021-ben szüntethetik meg az óraátállítást.



A brüsszeli bizottság azt akarta elérni, hogy 2019 áprilisáig valamennyi tagállamban döntsék el, hogy a téli vagy a nyári időszámítást alkalmazzák tartósan. Ennek megfelelően a nyári időszámítást választó országokban 2019. március 31-én, a téli időszámítást választó tagállamokban 2019. október 27-én állították volna át utoljára az órákat.



Több tagállami kormány szerint túlságosan szűk a döntési határidő, más kormányok attól tartanak, hogy nehézségeket okozhat, ha egységes döntés hiányában az eddiginél is több időzóna szabdalja szét az EU területét, és olyan tagállamok is vannak, amelyekben a kormány nem tartja indokoltnak az évtizedek óta követett gyakorlat megváltoztatását - derül ki a Bild szerint a dokumentumból, amelyben nem szerepel, hogy mely tagállamok képviselik az egyes álláspontokat.



Az óraátállítás felülvizsgálatát az Európai Parlament (EP) kezdeményezte, a testület az idén februárban felkérte fel a bizottságot, hogy értékelje az ügyet szabályozó irányelvet, és szükség esetén tegyen javaslatot a módosításra.



Az EP indoklása szerint az állampolgári kezdeményezések azt mutatják, hogy a márciusban és októberben esedékes óraátállítás körül az egészségi hatások miatt nagy a lakossági aggodalom, az óraátállítással elérhető energiamegtakarítás viszont jelentéktelen mértékű.



A szabályozás felülvizsgálata Finnország javaslatára került napirendre, miután állampolgárok tízezrei kérték a finn kormányt, hogy szüntessék meg az évi kétszeri óraátállítást, és maradjon a nyári időszámítás.



Az EP és az Európai Unió Tanácsa - a tagállami kormányok szakminisztereit összefogó testület - 2001-ben vezetett be az egész EU-ban kötelező irányelvet a nyári és a téli időszámításról, ismertebb nevén az óraátállításról.